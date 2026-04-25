IDEAS DÍA DE LA MADRE
Philips Baristina: café en grano fácil, compacto y con resultados de especialidad
La nueva cafetera apuesta por un sistema intuitivo de un solo botón, diseño adaptable a distintos tipos de cocina y versiones desde unos 300 euros para democratizar el espresso en casa
Philips Hogar ha presentado Baristina, una cafetera compacta diseñada para quienes buscan dar el salto al café en grano. La propuesta aporta facilidad de uso, diseño cuidado y un formato reducido pensado para encajar en cualquier encimera, acercando la experiencia del buen espresso al día a día.
Tras su éxito en mercados como China, Alemania o Francia, Baristina aterriza en España para democratizar el café en grano. La máquina simplifica al máximo el proceso: el usuario solo tiene que pulsar un botón y deslizar el portafiltro para obtener su bebida.
Fácil utilización
El funcionamiento está pensado para eliminar barreras. Al seleccionar el café, la máquina muele el grano automáticamente y desplaza el portafiltro, iniciando la preparación sin intervención adicional. El resultado es un espresso listo en pocos pasos.
El sistema facilita la limpieza: los posos quedan compactados en el portafiltro y pueden extraerse en forma de pastilla al pulsar un botón, lo que agiliza el mantenimiento diario.
Capacidades
La Baristina permite preparar espresso, café largo o extra intenso. Incorpora una bomba de 16 bares de presión para una crema consistente y tecnología SilentBrew que reduce el ruido durante la preparación.
Uno de sus puntos fuertes es el tamaño. Su diseño compacto está pensado para adaptarse a cualquier encimera, con acabados en blanco y negro e inspiración en el universo barista. También ofrece opciones de personalización con portafiltros en distintos colores y materiales, como milky white, natural green, mango yellow, walnut wood o berry red.
La gama se compone de dos versiones. Por un lado, la Philips Baristina con depósito único. Por otro, la Philips Baristina Variety, que incorpora doble depósito para alternar o mezclar diferentes tipos de café según las preferencias del usuario.
Precio
La Baristina (un depósito) tiene un precio de 299,99 euros, mientras que la Baristina Variety (doble depósito) asciende a 349,99 euros.
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