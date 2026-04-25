Google tiene en catálogo los Pixel Buds 2a con cancelación de ruido activa y Gemini integrado

Google tiene en su catálogo de audio los nuevos Pixel Buds 2a, una propuesta más asequible dentro de su ecosistema que apuesta por llevar funciones avanzadas a un precio de 99 euros. Entre sus principales novedades destaca la incorporación de cancelación de ruido activa por primera vez en la serie A, impulsada por el chip Google Tensor A1.

Ofrecen hasta 7 horas de reproducción con cancelación activa y un total de 20 horas con la funda de carga. Además, cuentan con carga rápida que proporciona hasta una hora de uso con solo cinco minutos de carga.

Capacidades sonoras

En el apartado de sonido, Google apuesta por un transductor dinámico de 11 mm y una acústica rediseñada, junto con un ecualizador de cinco bandas que permite personalizar la experiencia auditiva. También integran la función Llamadas Nítidas para reducir el ruido de fondo durante las conversaciones.

El diseño mantiene la línea de los Pixel Buds Pro 2, con un formato ultraligero y un estabilizador ajustable mediante giro que busca mejorar la sujeción tanto en uso diario como durante actividad física. Además, cuentan con certificación IP54 de resistencia al agua y al sudor.

Inteligencia integrada

Otro de los puntos clave es la integración con Gemini, el asistente de Google, que permite interactuar mediante voz sin necesidad de usar el teléfono, incluyendo consultas, indicaciones o ayuda en tiempo real.

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Los Pixel Buds 2a ya están disponibles y se posicionan como una de las opciones más competitivas dentro de su gama, combinando funciones premium con un precio contenido dentro del ecosistema Pixel.