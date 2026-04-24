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Thomson da a conocer Streaming Box 245 para convertir el televisor en un Smart TV con 4K y Google TV

El nuevo dispositivo apuesta por más potencia, 32 GB de almacenamiento, mando retroiluminado y una conectividad pensada para centralizar el entretenimiento en casa

Streaming Box 245.

Streaming Box 245.

Pilar Enériz

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Thomson ha presentado el Streaming Box 245, un reproductor compacto que actualiza televisores convencionales con una experiencia de Google TV y resolución 4K Ultra HD. La marca lo plantea como la evolución de la Streaming Box 240, con mejoras en rendimiento, capacidad y facilidad de uso.

Del Full HD al 4K Ultra HD

El nuevo modelo es compatible con 4K Ultra HD y gestiona una imagen más nítida, con más detalle y colores vivos. Según la marca, incorpora un procesador de cuatro núcleos para asegurar una reproducción fluida y una navegación ágil entre aplicaciones.

Google TV y acceso a las apps populares

Integra Google TV, una plataforma que reúne contenidos y servicios en una misma interfaz y ofrece recomendaciones personalizadas. Entre las aplicaciones destacadas figuran Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Spotify y DAZN.

Más memoria y mando retroiluminado

Una de las principales novedades frente al modelo anterior es el salto al chipset Amlogic S905Y5-B y el aumento de almacenamiento hasta 32 GB, frente a los 8 GB de la primera generación. También incorpora un mando a distancia Bluetooth retroiluminado, pensado para facilitar su uso en entornos con poca luz.

Conectividad para diferentes usos

El dispositivo incluye HDMI, USB 2.0, USB-C, audio digital, LAN Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth. Integra Google Cast para enviar contenido desde smartphones y tabletas al televisor de forma sencilla.

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También se han añadido perfiles de usuario para adaptar las recomendaciones a cada miembro del hogar. La compañía señala que todos los dispositivos Streaming Box 245 cuentan con una garantía de tres años.

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