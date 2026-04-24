TCL lanza su nueva gama V6D Fire TV con 4K, Dolby Atmos y precios desde 399 euros

TCL ha anunciado el lanzamiento en España de su nueva serie de televisores V6D Fire TV, una gama de Smart TV 4K que busca posicionarse como una de las opciones más competitivas del mercado con un precio de partida de 399 euros en su versión de 43 pulgadas, que alcanza los 799 euros en el modelo de 75 pulgadas.

Con esta nueva serie, la compañía refuerza su estrategia de poner a disposición del mercado tecnologías avanzadas de imagen y sonido, combinando prestaciones propias de gamas superiores con una estructura de precios accesible. La gama integra resolución 4K HDR con compatibilidad con HDR10, HDR10+ y HLG, lo que permite mejorar el contraste y el nivel de detalle tanto en escenas oscuras como luminosas.

Diferenciales

Uno de los elementos diferenciales es la integración de Fire TV, que centraliza en una única interfaz el acceso a contenidos en directo, plataformas de streaming como Netflix, Prime Video o YouTube, y recomendaciones personalizadas, simplificando la experiencia de uso.

En el apartado de rendimiento, la serie incorpora tecnología Motion Clarity, orientada a mejorar la fluidez en escenas de acción, retransmisiones deportivas y videojuegos.Incluye funciones específicas para gaming como Game Master, con soporte para HDMI 2.1, VRR y ALLM, que reducen la latencia y optimizan la respuesta del televisor.

El sonido también es protagonista, con compatibilidad con Dolby Atmos y DTS:X, que proporciona una experiencia más inmersiva, con mayor profundidad espacial y claridad en los diálogos.

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Diseño y disponibilidad

A nivel de diseño, TCL apuesta por un acabado metálico ultrafino y sin biseles, pensado para maximizar la superficie de pantalla y facilitar su integración en el hogar. La serie está disponible en tamaños que van desde las 43 hasta las 75 pulgadas.