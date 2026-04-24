realme ficha a Raphinha como embajador y refuerza su apuesta por el fútbol en Europa

La compañía realme ha anunciado el fichaje del futbolista Raphinha como embajador de marca, en un movimiento estratégico con el que busca reforzar su posicionamiento en el ámbito deportivo y consolidar su presencia en mercados clave como España, Italia, Polonia y Francia.

La incorporación del jugador brasileño, una figura destacada del FC Barcelona y la selección de Brasil, pone de manifiesto la apuesta de la compañía por vincular su imagen a valores como el talento, la autenticidad y la determinación. Según la marca, estos atributos forman parte de su ADN y de su objetivo de democratizar el acceso a la tecnología de vanguardia.

Alianza estratégica

Esta colaboración representa el mayor paso dado hasta ahora por realme en el mundo del fútbol, permitiéndole estrechar su conexión con la cultura deportiva y con una audiencia joven. La alianza se materializa en la campaña “Make it Raphinha, Make it realme”, en la que el futbolista será protagonista de diversas acciones.

El concepto creativo de la campaña gira en torno a la llamada “profecía R”, inspirada en grandes figuras históricas del fútbol como Ronaldo, Romario o Pelé, y pone el foco en la ambición y la confianza como motores de superación personal.

Además de su presencia en campañas publicitarias, Raphinha participará en activaciones tanto en tiendas físicas como en plataformas online de la marca en varios países europeos.

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Desde realme destacan que esta colaboración no solo impulsa su visibilidad en Europa, sino que también permite conectar con nuevas generaciones a través de propuestas que integran tecnología, deporte y valores sociales.