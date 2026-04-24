Empresas
realme ficha a Raphinha como embajador y refuerza su apuesta por el fútbol en Europa
La campaña “Make it Raphinha, Make it realme” conecta tecnología y cultura deportiva para atraer a nuevas audiencias
La compañía realme ha anunciado el fichaje del futbolista Raphinha como embajador de marca, en un movimiento estratégico con el que busca reforzar su posicionamiento en el ámbito deportivo y consolidar su presencia en mercados clave como España, Italia, Polonia y Francia.
La incorporación del jugador brasileño, una figura destacada del FC Barcelona y la selección de Brasil, pone de manifiesto la apuesta de la compañía por vincular su imagen a valores como el talento, la autenticidad y la determinación. Según la marca, estos atributos forman parte de su ADN y de su objetivo de democratizar el acceso a la tecnología de vanguardia.
Alianza estratégica
Esta colaboración representa el mayor paso dado hasta ahora por realme en el mundo del fútbol, permitiéndole estrechar su conexión con la cultura deportiva y con una audiencia joven. La alianza se materializa en la campaña “Make it Raphinha, Make it realme”, en la que el futbolista será protagonista de diversas acciones.
El concepto creativo de la campaña gira en torno a la llamada “profecía R”, inspirada en grandes figuras históricas del fútbol como Ronaldo, Romario o Pelé, y pone el foco en la ambición y la confianza como motores de superación personal.
Además de su presencia en campañas publicitarias, Raphinha participará en activaciones tanto en tiendas físicas como en plataformas online de la marca en varios países europeos.
Desde realme destacan que esta colaboración no solo impulsa su visibilidad en Europa, sino que también permite conectar con nuevas generaciones a través de propuestas que integran tecnología, deporte y valores sociales.
- El exdueño de Freixenet dedicará parte del dinero de la venta a impulsar sus propios vinos en Estados Unidos, México, Brasil e India
- Begoña Gómez sostiene con una pericial que podía dirigir la cátedra y buscar financiación pese a ser ajena a la Complutense
- Salut sancionará al Hospital de Sant Pau e investiga a Sant Joan de Déu por 'fallos' en la detección del bebé maltratado
- Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
- Lista provisional de los libros más vendidos de Sant Jordi 2026: Regina Rodríguez Sirvent, Eduardo Mendoza, Gil Pratsobrerroca y Fernando Aramburu
- Los 2 puentes festivos en Barcelona antes de verano y un superpuente para quienes puedan cogerse días
- Un informe de la US Navy cifra en 278,7 millones de euros anuales el impacto de la base de Rota en la economía española
- Perdemos ventas, ganamos paz mental': así es el primer Sant Jordi de los floristas de Barcelona fuera de La Rambla