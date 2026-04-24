Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OTANEl PentágonoEncuesta CISBegoña GómezFelipe VIAemetERE LimakGuerra IránLa meta invisiblePolicíaMago PopLibros Sant JordiAnisakisAlergiasLobos
instagramlinkedin

NOVEDADES

Nothing presenta Essential Voice: gestión de tareas y mensajes con IA integrada en el sistema

La nueva función apuesta por una interacción más natural con el móvil, combinando reconocimiento de voz, procesamiento contextual y aprendizaje del usuario

Nuevas capacidades Nothing.

Nuevas capacidades Nothing.

Pilar Enériz

Pilar Enériz

Ámsterdam
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Nothing amplía su propuesta de software con Essential Voice, una función que introduce una nueva forma de interactuar con el smartphone a través de comandos de voz más avanzados y contextualizados.

La herramienta permite dictar acciones cotidianas como responder mensajes, crear recordatorios, organizar tareas o confirmar planes sin necesidad de escribir o cambiar de aplicación. Todo ello se realiza mediante lenguaje natural, con una integración directa en el sistema que agiliza el uso diario del dispositivo.

Capas de inteligencia

A nivel tecnológico, Essential Voice combina varias capas de inteligencia artificial. Por un lado, emplea reconocimiento de voz para interpretar instrucciones en tiempo real. Por otro, integra procesamiento de lenguaje natural (NLP) para entender el contexto de cada solicitud y generar respuestas coherentes. A esto se suma un sistema de aprendizaje que adapta el comportamiento en función de los hábitos del usuario, mejorando progresivamente la precisión y relevancia de las acciones sugeridas.

Esta combinación permite que el dispositivo no solo ejecute órdenes, sino que también ajuste el tono y el contenido de las respuestas en función del tipo de conversación o aplicación, ofreciendo una experiencia más fluida y personalizada.

Gestion más natural

Otro de los aspectos clave es su integración en el flujo de uso. Essential Voice no funciona como una aplicación independiente, sino como una capa transversal del sistema operativo, lo que facilita su uso sin interrupciones y reduce la fricción en tareas repetitivas.

Noticias relacionadas

Con esta función, la firma refuerza la idea de una experiencia centrada en la eficiencia y la simplicidad, apoyándose en tecnologías de inteligencia artificial para optimizar la gestión diaria del smartphone y avanzar hacia una interacción más natural con el dispositivo.

TEMAS

  1. El exdueño de Freixenet dedicará parte del dinero de la venta a impulsar sus propios vinos en Estados Unidos, México, Brasil e India
  2. Begoña Gómez sostiene con una pericial que podía dirigir la cátedra y buscar financiación pese a ser ajena a la Complutense
  3. Salut sancionará al Hospital de Sant Pau e investiga a Sant Joan de Déu por 'fallos' en la detección del bebé maltratado
  4. Lista provisional de los libros más vendidos de Sant Jordi 2026: Regina Rodríguez Sirvent, Eduardo Mendoza, Gil Pratsobrerroca y Fernando Aramburu
  5. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
  6. Los 2 puentes festivos en Barcelona antes de verano y un superpuente para quienes puedan cogerse días
  7. Un informe de la US Navy cifra en 278,7 millones de euros anuales el impacto de la base de Rota en la economía española
  8. Perdemos ventas, ganamos paz mental': así es el primer Sant Jordi de los floristas de Barcelona fuera de La Rambla

Nothing presenta Essential Voice: gestión de tareas y mensajes con IA integrada en el sistema

Nothing presenta Essential Voice: gestión de tareas y mensajes con IA integrada en el sistema

La Iglesia cree que "sería bueno" que el Papa se reúna con las víctimas de la pederastia

La Iglesia cree que "sería bueno" que el Papa se reúna con las víctimas de la pederastia

Identificada una proteína clave para frenar la metástasis del cáncer de endometrio: el hallazgo abre la puerta a nuevas terapias

Identificada una proteína clave para frenar la metástasis del cáncer de endometrio: el hallazgo abre la puerta a nuevas terapias

Récord de pasajeros en un solo día en el metro de Barcelona: más de dos millones coincidiendo con Sant Jordi

Récord de pasajeros en un solo día en el metro de Barcelona: más de dos millones coincidiendo con Sant Jordi

Hacienda permite reducir hasta 4.500 euros en la renta por hijos

Hacienda permite reducir hasta 4.500 euros en la renta por hijos

Un "mesiánico" Oliver Laxe habla de su próximo proyecto: "No sé si liarla mucho o muchísimo"

Un "mesiánico" Oliver Laxe habla de su próximo proyecto: "No sé si liarla mucho o muchísimo"

Estos son los 5 mejores restaurantes de Mollet, según Tripadvisor

Estos son los 5 mejores restaurantes de Mollet, según Tripadvisor

La Boqueria trasladará las pescaderías a una carpa en la Gardunya en 2027 para reformar el centro del mercado

La Boqueria trasladará las pescaderías a una carpa en la Gardunya en 2027 para reformar el centro del mercado