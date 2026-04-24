NOVEDADES
Nothing presenta Essential Voice: gestión de tareas y mensajes con IA integrada en el sistema
La nueva función apuesta por una interacción más natural con el móvil, combinando reconocimiento de voz, procesamiento contextual y aprendizaje del usuario
Nothing amplía su propuesta de software con Essential Voice, una función que introduce una nueva forma de interactuar con el smartphone a través de comandos de voz más avanzados y contextualizados.
La herramienta permite dictar acciones cotidianas como responder mensajes, crear recordatorios, organizar tareas o confirmar planes sin necesidad de escribir o cambiar de aplicación. Todo ello se realiza mediante lenguaje natural, con una integración directa en el sistema que agiliza el uso diario del dispositivo.
Capas de inteligencia
A nivel tecnológico, Essential Voice combina varias capas de inteligencia artificial. Por un lado, emplea reconocimiento de voz para interpretar instrucciones en tiempo real. Por otro, integra procesamiento de lenguaje natural (NLP) para entender el contexto de cada solicitud y generar respuestas coherentes. A esto se suma un sistema de aprendizaje que adapta el comportamiento en función de los hábitos del usuario, mejorando progresivamente la precisión y relevancia de las acciones sugeridas.
Esta combinación permite que el dispositivo no solo ejecute órdenes, sino que también ajuste el tono y el contenido de las respuestas en función del tipo de conversación o aplicación, ofreciendo una experiencia más fluida y personalizada.
Gestion más natural
Otro de los aspectos clave es su integración en el flujo de uso. Essential Voice no funciona como una aplicación independiente, sino como una capa transversal del sistema operativo, lo que facilita su uso sin interrupciones y reduce la fricción en tareas repetitivas.
Con esta función, la firma refuerza la idea de una experiencia centrada en la eficiencia y la simplicidad, apoyándose en tecnologías de inteligencia artificial para optimizar la gestión diaria del smartphone y avanzar hacia una interacción más natural con el dispositivo.
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