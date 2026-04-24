Kingston IronKey Locker+ 50 G2: seguridad avanzada en una memoria USB pensada para proteger datos sensibles

Kingston ha ampliado su catálogo de soluciones de almacenamiento seguro con la IronKey Locker+ 50 G2, una memoria USB cifrada por hardware que se sitúa en un terreno muy concreto: el de los dispositivos diseñados para transportar información sensible con un control mucho más estricto que el de una unidad convencional. No es un producto que busque destacar por estética ni por prestaciones brutas, sino por un enfoque claro en la protección de datos y en la facilidad de uso dentro de entornos laborales o personales donde la seguridad importa de verdad.

La LP50G2 llega con cifrado XTS-AES de 256 bits y certificación FIPS 197, dos elementos que la colocan en la categoría de dispositivos orientados a usuarios que necesitan algo más que una memoria USB estándar. Kingston la presenta además con protección frente a ataques de fuerza bruta y BadUSB, dos amenazas especialmente relevantes cuando se trata de almacenamiento externo. En otras palabras, el planteamiento no es el de una unidad versátil para todo, sino el de una herramienta pensada para resolver necesidades concretas con una base técnica sólida.

Capacidades

Ese enfoque se nota también en el sistema de autenticación. La unidad permite trabajar con contraseñas de administrador y de usuario, y ofrece dos modos diferenciados: contraseña compleja y frase de contraseña. El modo complejo admite credenciales de entre 6 y 16 caracteres con una combinación mínima de conjuntos de caracteres, mientras que el modo frase de contraseña amplía el rango hasta 64 caracteres y permite usar PIN, oraciones, listas de palabras o incluso letras de canciones. Esa flexibilidad es relevante porque reduce una de las fricciones habituales en este tipo de productos: la tensión entre seguridad y comodidad de uso.

Kingston añade además varias funciones pensadas para evitar errores y facilitar el acceso. Entre ellas, destaca la posibilidad de mostrar la contraseña introducida mediante un icono con forma de ojo, algo útil para comprobar que no hay fallos de tecleo antes de validar el acceso. La LP50G2 también incorpora un teclado virtual, una medida orientada a dificultar la captura de credenciales por grabadores de pulsaciones o por software de pantalla. Son detalles que no siempre aparecen en memorias USB de consumo y que aquí cobran especial sentido por el tipo de producto del que hablamos.

Aspectos de seguridad

La seguridad se refuerza todavía más con el sistema de bloqueo por intentos fallidos. La contraseña de usuario se bloquea tras 10 errores consecutivos y, en el caso de la contraseña de administrador, el dispositivo ejecuta un borrado criptográfico si se introduce incorrectamente 10 veces seguidas. Es una política severa, sí, pero coherente con la lógica de un almacenamiento cifrado: cuando el acceso debe estar restringido, también deben existir barreras reales frente a intentos reiterados.

Diseño

En el apartado físico, la marca ha apostado por una carcasa metálica con acabado en gris espacial y revestimiento antihuellas. El conjunto transmite una imagen sobria, sin artificios, más cercana a una herramienta de trabajo que a un accesorio de consumo. Sus dimensiones, 60,56 x 18,6 x 9,6 mm, y su peso de 22,94 gramos la mantienen dentro de lo normal para una unidad portátil de este tipo, aunque sin sacrificar sensación de solidez. No es una memoria que pretenda llamar la atención sobre la mesa, sino cumplir con discreción una función específica.

Conectividad

Utiliza interfaz USB Tipo A y estándar USB 3.2 Gen 1. Kingston marca velocidades de hasta 145 MB/s en lectura y 115 MB/s en escritura, cifras que la sitúan en un terreno razonable para su categoría. No es una unidad que vaya a competir con soluciones centradas en alto rendimiento, pero tampoco lo necesita. En este tipo de producto, la rapidez importa, aunque suele quedar por detrás de cuestiones como la seguridad, la robustez del sistema de acceso y la compatibilidad con distintos equipos.

Compatibilidad

La compatibilidad es, de hecho, otro de sus puntos destacados. La memoria funciona con Windows 11 y con macOS en versiones 13.x a 26.x, y Kingston señala que no requiere instalar aplicaciones adicionales para operar. Esto simplifica bastante su uso, especialmente en entornos donde la instalación de software no siempre es posible o donde la unidad debe poder emplearse en distintos equipos con rapidez. Esa combinación de cifrado por hardware y uso directo sin configuración compleja encaja bien con el perfil profesional que parece buscar la marca.

Capacidad

La gama se ofrece en capacidades de 32 GB, 64 GB, 128 GB y 256 GB, de modo que cubre diferentes necesidades sin salir de una misma lógica de producto. Para quien maneje documentos sensibles, copias cifradas o archivos de trabajo que deban moverse con regularidad, la variedad de tamaños permite ajustar la compra a un uso concreto sin sobredimensionar la inversión. Kingston acompaña además el dispositivo con cinco años de garantía limitada y soporte técnico gratuito, dos elementos que refuerzan su posicionamiento como solución seria dentro del segmento.

La documentación oficial la presenta como conforme a TAA, un dato que puede resultar importante en ciertos entornos de compra institucional o corporativa. No es una característica que el usuario medio suela valorar de entrada, pero sí un aspecto relevante cuando la memoria debe integrarse en procedimientos de adquisición más estrictos o en organizaciones con requisitos específicos de homologación. En ese sentido, la LP50G2 no solo se dirige a usuarios individuales, sino también a escenarios donde las condiciones de compra y uso están más reguladas.

Precio

En el mercado el producto se distribuye en un abanico de precios en función del distribuidor y la capacidad, desde unos 50 euros.

Valoración

La IronKey Locker+ 50 G2 deja una impresión clara: Kingston no ha querido reinventar el concepto de memoria USB, sino reforzarlo allí donde más sentido tiene. La propuesta es coherente, funcional y orientada a resolver un problema real: cómo transportar datos delicados sin dejar el acceso al azar ni depender de soluciones improvisadas. Su interés no reside en una experiencia espectacular, sino en que hace bien exactamente lo que promete.

Eso la convierte en una opción especialmente lógica para entornos profesionales, para autónomos que manejan documentación sensible o para usuarios que, sin trabajar en una gran empresa, no quieren que su información dependa de una memoria cualquiera. El producto no pretende abarcarlo todo, pero sí cubrir con seriedad una necesidad concreta. Y en esa misión, Kingston ofrece una respuesta convincente, bien construida y consistente.

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Se trata de una memoria USB cifrada sólida, con un enfoque serio en la seguridad, buena compatibilidad y un sistema de acceso bien resuelto. Cumple con precisión en el terreno de la seguridad, cuando eso es más importante que cualquier otra cosa.