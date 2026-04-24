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Kärcher lanza la Serie Comfort de hidrolimpiadoras para limpieza exterior

La nueva gama K 4, K 5 y K 7 aporta ergonomía avanzada, ahorro de agua y energía y funciones inteligentes para facilitar el mantenimiento de terrazas y jardines

Kärcher serie Comfort.

Kärcher serie Comfort. / 5

Pilar Enériz

Pilar Enériz

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La compañía Kärcher ha presentado su Serie Comfort de hidrolimpiadoras, compuesta por los modelos K 4, K 5 y K 7, con los que busca facilitar la limpieza de terrazas, jardines y espacios exteriores de cara al buen tiempo.

La gama incorpora mejoras orientadas a hacer cómoda y eficiente la experiencia de uso. Entre ellas destacan la pistola G 180 Q, con mango giratorio de 180 grados y menor esfuerzo de accionamiento; el sistema Anti-Caos, que separa la entrada de agua y la salida de la manguera para evitar enredos; y la función eco!Mode, que permite reducir el consumo de agua y energía. Los equipos integran materiales reciclados y conectividad con la app de Kärcher para ajustar la presión según la superficie.

Recomendaciones

La empresa también ha compartido recomendaciones para la limpieza de primavera, como comenzar por la zona más alejada de la terraza y avanzar hacia el desagüe, así como utilizar el modo de chorro plano ancho para limpiar el mobiliario de jardín sin dañarlo.

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Kärcher, fundada en 1935, es un proveedor internacional de soluciones de limpieza y mantenimiento, especialmente conocido por sus hidrolimpiadoras.

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