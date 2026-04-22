AYUDA EN CASA
tado° permitirá controlar la climatización de varias viviendas desde una sola cuenta
La nueva función, disponible en verano, integrará hasta cinco propiedades y unificará la gestión energética en la aplicación
La firma tado° incorporará a partir del verano de 2026 una funcionalidad que permitirá gestionar la climatización de hasta cinco propiedades desde una única cuenta. La herramienta, denominada Multi-Home, está orientada a usuarios con varias residencias o espacios, como segundas viviendas, oficinas o pequeños comercios.
La actualización permitirá controlar de forma remota distintos sistemas de calefacción y aire acondicionado desde una misma aplicación, sin coste adicional. Entre los usos previstos figura la preparación de la temperatura en una vivienda antes de la llegada o el ajuste automático del consumo en otra cuando queda vacía.
Gestión de roles y capacidades
La compañía también introduce un sistema de gestión de roles que distingue entre administradores —con control total de la cuenta— y otros usuarios con permisos limitados. La función será compatible con distintas generaciones de dispositivos de la marca, para operar, por ejemplo, sistemas tado° X y V3+ de forma simultánea.
Otra novedad es la integración del control de aire acondicionado junto con la calefacción dentro de la misma cuenta, lo que amplía las opciones de gestión energética en diferentes ubicaciones.
La gestión multi-hogar estará disponible para todos los usuarios, aunque algunas funciones avanzadas requerirán suscripción. En el caso de no disponer de ella, será necesario cambiar de sesión para alternar entre propiedades.
La empresa señala que esta funcionalidad responde a una demanda recurrente de sus usuarios y busca simplificar el control de la climatización en distintos espacios desde una única plataforma.
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