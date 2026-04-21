Oppo presenta el Find X9 Ultra: un smartphone con sistema de cámaras innovador

Oppo ha anunciado oficialmente el lanzamiento de su nuevo buque insignia, el Find X9 Ultra, un dispositivo que incorpora un sistema de cámaras diseñado para sustituir una cámara tradicional. Según Pete Lau, SVP y Chief Product Officer de Oppo, este modelo representa el avance más significativo en la historia de la imagen de la empresa, gracias al acoplamiento de óptica avanzada, fotografía computacional y herramientas creativas desarrolladas conjuntamente con Hasselblad.

El dispositivo cuenta con cinco cámaras traseras diseñadas específicamente para ofrecer óptimo rendimiento en todo el rango focal, con énfasis en la claridad óptica y la fidelidad del color. Uno de los elementos clave es el teleobjetivo Hasselblad de 50 MP con zoom óptico de 10x y zoom de calidad óptica de 20x, que utiliza una estructura de periscopio con reflexión de prisma quíntuple para plegar la trayectoria de la luz cinco veces, reduciendo la longitud del módulo en un 30% según datos de los laboratorios de la marca. Esta configuración se combina con una arquitectura óptica que elimina el 99,9991% de la luz dispersa y estabilización óptica por sensor shift, manteniendo la nitidez en distancias largas. El sensor JNL de 50 MP personalizado incluye una apertura f/3.5, la más rápida de la categoría.

Estructura de imagen y software

El Find X9 Ultra integra dos cámaras Hasselblad de 200 MP: la principal ultrasensible con el sensor Sony LYTIA 901 de 1/1.12 pulgadas y apertura f/1.5, que compite en captación de luz con sensores de 1 pulgada de la generación anterior; y el teleobjetivo de 3x con un sensor de 1/1.28 pulgadas, el más grande de su categoría, acompañado de un Hyper Light Prism y apertura f/2.2 para mejor rendimiento en poca luz, con una distancia mínima de enfoque de 15 cm para funciones macro. El sistema se completa con una cámara ultra gran angular de 50 MP y una True Color Camera multiespectral para una reproducción natural del color en fotos y vídeo. En total, ofrece un rango de encuadre de 14 mm a 460 mm con recorte de calidad óptica.

En términos de software fotográfico, el modelo introduce el sistema Hasselblad Master, con un Modo Maestro que evita el mapeo agresivo de tonos típico de los smartphones y permite disparar en 50 MP JPEG MAX y RAW MAX en seis distancias focales (14 mm, 23 mm, 47 mm, 70 mm, 139 mm y 230 mm). Los usuarios pueden aplicar nueve simulaciones de películas clásicas o crear presets personalizados. Para creadores avanzados, existe el Kit Teleconvertidor Hasselblad Earth Explorer, incluyendo una funda con botón de enfoque y dial de zoom, y un teleconvertidor de 300 mm con 16 elementos de cristal para zoom óptico de 13x y nitidez hasta 30x.

En cuanto al vídeo, el Find X9 Ultra soporta grabación Dolby Vision HDR 4K a 60 fps con zoom de 0.6x a 30x, 4K a 120 fps y 8K a 30 fps con calidad hasta 20x sin pérdidas. Incluye el perfil O-Log2 certificado con ACES para mayor detalle en sombras y gradación de color, soporte para LUT 3D de terceros con función LUT Burn-in, y optimizaciones para compartir en Instagram en colaboración con Meta.

Capacidades del procesador

En el aspecto técnico, monta el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 con sistema de refrigeración avanzado para tareas intensivas como vídeo 8K. La pantalla AMOLED QHD+ de 6,82 pulgadas y 144 Hz alcanza 3.600 nits de brillo HDR máximo y baja a 1 nit, con el chip Display P3 Pro para precisión de color y optimización energética. La batería de carbono-silicio de 7.050 mAh, una de las más grandes en un flagship, se acompaña del chip PowerCore, carga cable SUPERVOOC de 100 W e inalámbrica AIRVOOC de 50 W.

Diseño

El diseño se inspira en la Hasselblad X2D, con tapa posterior de cuero vegano ecológico, módulo Master Lens hexagonal y acabados Tundra Umber y Canyon Orange (este último con fibra aeronáutica). Cuenta con certificaciones IP66, IP68 e IP69 para resistencia a agua y polvo gracias a la arquitectura Armor Shield.

El software ColorOS 16 incorpora Live Space para notificaciones, AI Mind Space para organización con AI Bill Manager y AI Mind Pilot para modelos de IA, y AI Menu Translation para viajeros.

Noticias relacionadas

Disponibilidad y precio

El Find X9 Ultra está disponible en España desde hoy 21 de abril en los dos acabados mencionados, con un precio de 1.699 euros. El lanzamiento incluye ofertas temporales hasta el 29 de abril en la web oficial, como 100 euros de descuento en reserva, regalos valorados hasta 638 euros (funda magnética Quicksand Shimmer como fijo, y opciones como Kit Hasselblad, Oppo Pad 5, Watch X3 Titanium, Enco CLIP 2 o adaptador SUPERVOOC), hasta 100 euros adicionales en intercambio y tres meses de Google AI Pro.