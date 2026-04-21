Dyson lanza un secador de viaje con voltaje universal y menor tamaño

Dyson ha anunciado el lanzamiento del Supersonic Travel, una nueva versión de su secador de pelo orientada a los desplazamientos y los viajes. La compañía sostiene que el aparato es un 32% más pequeño y un 25% más ligero que el modelo Supersonic original, y que incorpora voltaje universal para adaptarse automáticamente al país de destino.

Tecnología inteligente

Según la firma, el dispositivo está diseñado para secar el cabello sin recurrir a calor extremo, mediante una tecnología de control inteligente que mide la temperatura del flujo de aire 100 veces por segundo. Dyson vincula este sistema con la protección de la fibra capilar y con un secado rápido y uniforme.

El nuevo modelo será compatible con el equipaje de mano y podrá utilizar algunos accesorios de los secadores Dyson Supersonic y Dyson Supersonic Nural. La versión de viaje se venderá con una boquilla concentradora y otra específica para mayor versatilidad, mientras que otros accesorios se ofrecerán por separado.

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Precio

La empresa ha situado el lanzamiento para hoy 21 de abril en su web y en sus tiendas propias, con un precio de 299 euros.