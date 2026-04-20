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Tim Cook dejará de ser director ejecutivo de Apple en septiembre y su sustituto será John Ternus

El nuevo puesto de Cook será presidente ejecutivo del consejo de administración

Tim Cook dejará de ser director ejecutivo de Apple.

Tim Cook dejará de ser director ejecutivo de Apple. / EP

EFE

Nueva York
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La tecnológica Apple anunció este lunes que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo el próximo septiembre, cuando será reemplazado por John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.

Cook pasará a ser el presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple, según informó la compañía en un comunicado.

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