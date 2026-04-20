Secado rápido, calor contenido y menos ruido: la propuesta de Skyworth Ultrasonic

El secador Skyworth Ultrasonic High-speed Hair Dryer de la alemana Metz llega al mercado para secar deprisa sin convertir el secado en un castigo para el cabello. La ficha oficial lo sitúa en la familia de los secadores de alta velocidad, con un motor HyperZen de 120.000 rpm, un flujo de aire de 65 m/s y un sistema de control térmico que dice medir la temperatura 110 veces por segundo para mantenerla en 57 grados. A eso suma 300 millones de iones negativos, 10 modos, ruido de 54 dB y tres boquillas magnéticas.

No estamos ante un aparato que pretenda reinventar el secador, sino ante uno que concentra muchas de las ideas que han definido la nueva generación de secadores domésticos: más motor, más aire, menos dependencia del calor extremo y una experiencia de uso más afinada. La propuesta recuerda a esa tendencia del mercado en la que la velocidad de secado se obtiene por ingeniería del flujo de aire, no por subir la temperatura hasta el límite.

Qué propone el aparato

Skyworth quiere reducir el tiempo de secado y, al mismo tiempo, contener el estrés térmico. La propia página del fabricante habla de un secado rápido basado en gran caudal y de una temperatura constante de 57 grados, además de un sistema de doble conducto de aire y una arquitectura pensada para rebajar el ruido. El mensaje es coherente con la evolución reciente de los secadores premium, donde la presión ya no se centra solo en “más vatios”, sino en controlar mejor la combinación de aire, temperatura y accesorios.

La marca también señala un “secado suave” y una menor agresión sobre la fibra capilar. Aquí conviene poner contexto: la ciencia capilar sí muestra que el calor y la distancia influyen en el daño. Un estudio en Annals of Dermatology observó que a mayor temperatura, mayor daño superficial en la cutícula, y que secar con secador a distancia moderada y en movimiento continuo puede resultar menos dañino que ciertas alternativas mal ejecutadas. Esto no convierte automáticamente al Skyworth en “protector”, pero sí hace razonable su enfoque de controlar temperatura y depender más del aire que del calor.

Potencia y secado

El dato de 120.000 rpm sitúa al Skyworth en la liga de los secadores rápidos. La velocidad del motor importa porque suele traducirse en un caudal de aire más sostenido y en una respuesta más inmediata al mover humedad del cabello. La marca informa que el aparato puede acortar el secado hasta el punto de que el pelo corto se seque en 1 minuto, el corto en 2, el medio-largo en 3 y el largo en 5, aunque esa tabla debe leerse como orientación de laboratorio y no como promesa universal, dadas las distintas cualidades de cada usuario, y finalmente dependerá del largo, la densidad, la humedad inicial y la técnica de uso. En un secador de este tipo, la diferencia entre una experiencia excelente y una normal suele estar menos en la cifra absoluta y más en cómo se reparte el aire y cómo se combina con la boquilla adecuada.

Calor y cuidado

El punto más interesante del Skyworth no es la velocidad, sino el control térmico. El sistema mide la temperatura 110 veces por segundo y trabaja con una temperatura constante de 57 grados. Estas cifras se traducen en la experiencia cotidiana en menos picos de calor, menos riesgo de deshidratar en exceso la fibra y mejor margen para cabello fino, tratado o sensibilizado. Según estudios experimentales el daño capilar aumenta con la temperatura y la cercanía excesiva eleva el riesgo de alterar la cutícula; por eso apuntan a beneficio los productos que reducen tiempo de secado y disminuyen la carga térmica del proceso.

Propone 300 millones de iones negativos para combatir la electricidad estática y suavizar el encrespamiento. La experiencia actual muestra que los iones pueden ayudar a reducir el frizz y mejorar la sensación de suavidad.

Nos hallamos pues ante un secador correctamente diseñado, los iones complementan el flujo de aire y el control térmico. Skyworth los integra dentro de un sistema amplio, y eso es lo razonable: la utilidad real de esta función aparece cuando acompaña a una plataforma equilibrada y no cuando se ofrece como reclamo aislado.

Ruido y ergonomía

La cifra de 54 dB es uno de los elementos más atractivos de la ficha, porque un secador rápido suele asociarse a una experiencia ruidosa. Emplea 10 capas de reducción de ruido por lo que el nivel de sonido se acerca al de un ruido blanco natural. En uso doméstico, esa combinación puede marcar una diferencia clara, sobre todo para quien seca el pelo con frecuencia o vive en espacios pequeños.

En este escenario, el aparato mantiene una sonoridad contenida sin sacrificar potencia, y gana muchos puntos frente a secadores de diseño más antiguo.

Accesorios y uso

El paquete del Skyworth incluye tres boquillas magnéticas: concentrador, difusor y una boquilla suave o de alisado, además de bolsa de terciopelo y cable de 2,2 metros con enchufe europeo. Es una dotación sensata, porque el valor de un secador actual no reside solo en el motor, sino en la versatilidad que permiten los accesorios. Un difusor bien resuelto es importante para pelo rizado u ondulado; un concentrador, para control y pulido; y una boquilla de secado suave, para uso diario.

El sistema magnético también suma en ergonomía. Hace el cambio de accesorios más rápido y evita el mecanismo de encaje rígido de generaciones anteriores. No es un detalle menor: en el uso real, la fricción de cambiar boquillas o la sensación de aparato torpe pueden arruinar la experiencia. Skyworth, en ese punto, está alineado con la idea de producto doméstico bien pensado.

Valores destacados

El mayor mérito del Skyworth Ultrasonic es que presenta una propuesta coherente. No se limita a acumular cifras; intenta articularlas en torno a tres objetivos concretos: rapidez, control térmico y menor ruido. A eso se suma un diseño de accesorios suficientemente completo para cubrir distintos tipos de cabello y necesidades de peinado.

También convence su posicionamiento técnico. Frente a secadores que enfatizan solo potencia bruta, juega en el territorio más sofisticado de los secadores premium: flujo de aire alto, temperatura contenida y ergonomía cuidada. Ese enfoque está alineado con lo que la literatura y las pruebas de producto sugieren: secar bien no exige necesariamente secar muy caliente, sino secar con inteligencia.

Valoración

Skyworth entra con una apuesta bastante madura. No se desmarca por extravagancia, sino por haber entendido qué espera el usuario actual: menos tiempo, menos ruido, mejor acabado y menos sensación de castigo térmico. Eso lo coloca en una zona competitiva interesante, aunque también exigente, porque el listón en secadores de alta gama ya es muy alto.

Si se compara con los modelos más conocidos del segmento, la gran batalla no es solo la potencia, sino la calidad de la experiencia. Aquí Skyworth tiene argumentos: un motor rápido, una estructura de ruido contenida y accesorios magnéticos.

Es un secador bien planteado, moderno y convincente en su conjunto. Su mejor virtud es que no intenta impresionar solo con velocidad: busca combinar secado rápido, control del calor, menor ruido y una dotación de accesorios útil, algo que lo hace más interesante que muchos modelos que viven de una sola cifra llamativa.

La valoración es muy positiva, y sale bien parado de las pruebas porque encaja con lo que hoy se le pide a un secador doméstico de nivel alto: eficiencia, cuidado y una experiencia menos brusca. Suena a un aparato que no quiere gritar para convencer; quiere hacerlo secando bien, molestando poco y dejando una impresión de producto pensado con criterio.

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El modelo está en estos momentos en promoción a un precio de unos 160 euros.