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Problemas tecnológicos

ChatGPT sufre una caída a nivel mundial con millones de usuarios afectados

Según portales como Downdetector, la herramienta está fuera de servicio tanto en la aplicación móvil como la versión web

El temor a la IA y a su rápido despliegue amenaza con desembocar en estallidos de violencia política

ChatGPT.

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ChatGPT, uno de los chatbots creado con inteligencia artificial (IA) más populares en el mundo, ha sufrido una caída total a escala internacional este lunes por la tarde. Según el portal Downdetector, en el que se reportan los fallos de las principales plataformas digitales, la poderosa herramienta de OpenAI ha presentado problemas desde las 16.00 horas, cuando los usuarios han empezado a reportar que su compañero digital no respondía a sus preguntas y búsquedas, ni en la aplicación móvil ni en la versión web.

Por el momento, OpenAI, empresa detrás de este popular chatbot, no se ha pronunciado al respecto.

"Demasiadas solicitudes"

'Too many concurrents requests' ("Demasiadas solicitudes simultáneas"), se podía leer en el mensaje de error que saltaba al tratar de interactuar con el chatbot.

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Cabe recordar que estos problemas técnicos coinciden con los sufridos recientemente por usuarios de Claude, herramienta de la empresa de Anthropic que ha experimentado un fuerte crecimiento desde finales del pasado año a raíz del buen rendimiento de sus últimos modelos, especialmente en tareas de programación. Varios expertos coinciden en señalar la falta de abastecimiento para ventanas de contexto de magnitudes como las alcanzadas por los modelos más recientes, lo cual ha llevado a limitar el uso de los planes de suscripción más básicos.

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