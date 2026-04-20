Amazfit lanza en Europa el Cheetah 2 Pro, un reloj deportivo orientado a corredores avanzados

Amazfit ha presentado en Europa el Cheetah 2 Pro, un reloj inteligente dirigido a corredores avanzados que pone el foco en el análisis del rendimiento y el seguimiento del entrenamiento. El dispositivo llega tras su aparición en competiciones recientes en Berlín y París, donde fue utilizado por atletas como Amanal Petros y Yeman Crippa.

Capacidades y nuevas funciones

El nuevo modelo integra un sistema de geolocalización de doble frecuencia compatible con múltiples señales, como GPS y Galileo, junto a una antena de polarización circular y tecnología de posicionamiento que permite mantener la precisión incluso en entornos con señal limitada. Este sistema está orientado a mejorar la medición del ritmo y la distancia durante los entrenamientos y las competiciones.

Incorpora funciones de análisis fisiológico como la estimación del VO₂ máx., el seguimiento del umbral de lactato y la predicción en tiempo real de los tiempos de llegada en carrera. Además, ofrece planes de entrenamiento personalizables y un asistente basado en inteligencia artificial que adapta las sesiones en función del estado físico y los objetivos del usuario.

Diseño y pantalla

En el apartado de diseño, el reloj pesa menos de 46 gramos y cuenta con una carcasa de titanio y pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas protegida por cristal de zafiro. La batería ofrece hasta 20 días de uso en condiciones normales y alcanza las 29 horas con el GPS activado.

Análisis de recuperación

El dispositivo también incluye herramientas de análisis de recuperación, como la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la calidad del sueño o la fatiga acumulada, así como compatibilidad con plataformas externas como Strava o TrainingPeaks.

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Precio

El Amazfit Cheetah 2 Pro está ya disponible en Europa con un precio recomendado de 449 euros.