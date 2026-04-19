Honor gana peso en el mercado mundial de smartphones en el primer trimestre de 2026

La compañía de telefonía Honor arrancó 2026 con un crecimiento interanual del 25% en el primer trimestre, según el informe preliminar de Counterpoint Research basado en datos de sell-in (ventas a la distribución). La compañía elevó además su cuota de mercado del 5% en el primer trimestre de 2025 al 7% en el mismo periodo de este año.

La imagen difundida por Counterpoint indica que se trata de datos preliminares del Market Monitor report y que la medición se apoya en envíos sell-in, un matiz importante para interpretar el alcance de las cifras. En ese marco, el desempeño de Honor destaca por el avance registrado en el periodo analizado.

Evolución

Más allá de los datos trimestrales, la web corporativa de la firma muestra como la empresa se centra en un ecosistema de dispositivos de inteligencia artificial. Enmarca su estrategia en el Honor Alpha Plan y afirma contar con más de 300 millones de dispositivos activos, además de una fuerte inversión en I+D.

La evolución se apoya en una estrategia de expansión internacional y diversificación tecnológica que busca ir más allá del smartphone. En esa línea, sitúa su negocio en torno a dispositivos conectados, inteligencia artificial y desarrollo de producto propio.

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