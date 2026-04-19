MARCAS
Honor gana peso en el mercado mundial de smartphones en el primer trimestre de 2026
La compañía registra un avance interanual del 25%, eleva su cuota al 7% y refuerza su posición en un arranque de año marcado por datos preliminares positivos de Counterpoint Research
El informe de Counterpoint Research sobre el mercado global de smartphones en el primer trimestre de 2026 indica que el conjunto del sector experimentó una contracción del 6%
La compañía de telefonía Honor arrancó 2026 con un crecimiento interanual del 25% en el primer trimestre, según el informe preliminar de Counterpoint Research basado en datos de sell-in (ventas a la distribución). La compañía elevó además su cuota de mercado del 5% en el primer trimestre de 2025 al 7% en el mismo periodo de este año.
La imagen difundida por Counterpoint indica que se trata de datos preliminares del Market Monitor report y que la medición se apoya en envíos sell-in, un matiz importante para interpretar el alcance de las cifras. En ese marco, el desempeño de Honor destaca por el avance registrado en el periodo analizado.
Evolución
Más allá de los datos trimestrales, la web corporativa de la firma muestra como la empresa se centra en un ecosistema de dispositivos de inteligencia artificial. Enmarca su estrategia en el Honor Alpha Plan y afirma contar con más de 300 millones de dispositivos activos, además de una fuerte inversión en I+D.
La evolución se apoya en una estrategia de expansión internacional y diversificación tecnológica que busca ir más allá del smartphone. En esa línea, sitúa su negocio en torno a dispositivos conectados, inteligencia artificial y desarrollo de producto propio.
Mercado débil
Honor no lidera el mercado en cuota, pero sí figura como la marca que más crece entre las grandes en un trimestre especialmente débil para el sector. Ese es el dato que mejor resume la evolución reciente de la compañía.
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