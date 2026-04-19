El cargador que evita errores: cómo elegir entre 65 W, 35 W con el cable USB-C adecuado

Comprar un cargador hoy parece sencillo, pero rápidamente se convierte en laberinto. USB-C está en todas partes, los vatios suben sin control y surge la duda: ¿más potencia siempre es mejor? La respuesta es clara: no.

Un móvil no cargará más rápido con 65 W si su límite son 25 W. Un portátil potente se frustra con 35 W. Esta guía te muestra como acertar desde el primer momento con tablas prácticas y consejos universales que funcionan con cualquier marca.

¿65 W o 35 W? Empieza por tu dispositivo

65 W = el todoterreno: Cubre el 95% de portátiles USB-C actuales (MacBook Air, Galaxy Book, ROG Zephyrus, Legion Pro, HP Omen, ultrabooks Lenovo) + tablets exigentes y móviles. Ideal si alternas dispositivos o viajas.

35 W = lo esencial diario: Móviles premium (iPhone 16/17 hasta 40 W, Galaxy S25/S26), tablets estándar (iPad Air, Galaxy Tab) y uso cotidiano. Compacto, económico, suficiente para el 80% de usuarios.

El cable: donde casi todos fallan

Un cable básico limita cualquier cargador potente. Para velocidades reales >27 W necesitas USB Power Delivery (PD) 3.0.

Elige cables certificados de 100 W (móviles, tablets, portátiles). Longitud ideal: 1,5 metros —ni corto para usar el dispositivo, ni largo para enredarse—.

Tablas resumen

Tabla 1 / P.E.

La siguiente tabla aporta ideas para elegir el cargador según rutina de uso con su ventaja principal y ejemplo de producto

Tabla 2 / P.E.

8 consejos universales que nunca fallan

Revisa la potencia máxima del dispositivo (manual, web fabricante, ajustes). Nunca compres "por si acaso".

Cable PD 100 W certificado siempre. Longitud 1,5 m ideal.

65 W si usas portátil regularmente. Es el estándar actual para la mayoría.

35 W basta para móvil/tablet. Más vatios = más caro, no más rápido.

Busca tecnología GaN. Cargadores más compactos y adaptativos sin perder potencia.

PD 3.0 obligatorio para cargas >27 W. Comprueba especificaciones.

Evita cables genéricos baratos. Siempre certificado PD (Power Delivery).

Piensa en tu rutina: portátil/trabajo = 65 W. Móvil/bolso = 35 W.

La fórmula ganadora

65 W como principal (portátil/trabajo/viajes) + 35 W secundario (móvil/tablet/bolso) + cable PD 100 W sólido para todo.

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