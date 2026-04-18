Turtle Beach lanza los Stealth Pro II, auriculares inalámbricos gaming multiplataforma con audio Hi-Res y Dolby Atmos

Turtle Beach ha presentado los Stealth Pro II, su nuevo modelo de auriculares inalámbricos para videojuegos orientado a uso multiplataforma y con especificaciones de gama alta. La compañía sitúa este lanzamiento como sucesor de los Stealth Pro e incorpora audio inalámbrico certificado Hi-Res, Dolby Atmos, cancelación activa de ruido y un sistema de cambio entre plataformas llamado CrossPlay 2.0.

El producto acaba de salir a la venta y ya puede reservarse, según la información facilitada por la empresa. El precio recomendado es de 349,99 euros.

Compatibilidad y sonido

La versión para Xbox es compatible con Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation 4 y 5, además de dispositivos móviles por Bluetooth, mientras que el modelo para PC y PlayStation funciona con PC, consolas de Sony y Bluetooth

. Ambos integran audio inalámbrico certificado por la Japan Audio Society a 24 bits/96 kHz y controladores dobles Eclipse de 60 mm

.La compañía también destaca la función CrossPlay 2.0, que permite alternar entre hasta cuatro plataformas con un botón, y la conexión inalámbrica a 2,4 GHz con Bluetooth simultáneo. A ello suma Dolby Atmos para sonido espacial y una cancelación activa de ruido con cuatro micrófonos internos.

Micrófono y autonomía

En el apartado de comunicación, los Stealth Pro II incorporan un micrófono flotante unidireccional de 9 mm con reducción de ruido basada en inteligencia artificial. Permiten ajustar sensibilidad, puerta de ruido y ecualización mediante la aplicación Swarm II.

La autonomía se apoya en dos baterías intercambiables de 40 horas, junto con una base de carga incluida. Turtle Beach señala también la presencia de micrófonos integrados para usar el auricular incluso sin la pértiga principal.

Diseño y materiales

El diseño combina aluminio anodizado y superficies de tacto suave, con almohadillas de espuma viscoelástica y cinta de suspensión de malla para mejorar la comodidad en sesiones largas. La marca añade una funda rígida para el transporte y protección del conjunto.

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En el plano de personalización, la app Swarm II permite un ecualizador de 10 bandas, ajustes para micrófono y varios preajustes de sonido, entre ellos Bass Boost, Signature Sound, Treble Boost y Vocal Boost.