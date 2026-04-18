LG renueva su gama QNED evo Mini LED con un modelo de 115 pulgadas y más IA

LG Electronics ha presentado su gama QNED evo Mini LED 2026, encabezada por un modelo de 115 pulgadas, con el que busca reforzar su oferta de televisores de gran formato en el mercado europeo. La compañía apuesta por su tecnología Dynamic QNED Color Pro y por un procesador con inteligencia artificial para mejorar el brillo, el contraste y la fidelidad cromática.

La nueva serie está pensada para un uso doméstico premium y combina avances en imagen y sonido con herramientas de personalización y funciones para gaming y deporte. LG sitúa en el centro de esta propuesta el procesador Alpha 8 Gen 3, presente en los modelos más avanzados, junto con tecnologías de optimización de imagen como Precision Dimming Ultra, AI Super Upscaling y AI Picture Pro.

Color y contraste

Según la información facilitada por la compañía, Dynamic QNED Color Pro optimiza la distribución del color para mantener tonos intensos incluso en escenas HDR muy luminosas. LG afirma además que la gama cuenta con certificación de Intertek por alcanzar un volumen de color del 100%, lo que refuerza la reproducción fiel de la imagen en pantallas de gran tamaño.

El sistema Precision Dimming Ultra coordina miles de zonas de atenuación local para controlar la luz con mayor precisión, profundizar en los negros y limpiar las zonas más brillantes. La marca sostiene que este enfoque permite conservar detalle en escenas oscuras sin sacrificar brillo ni naturalidad en la imagen.

IA para uso diario

El procesador Alpha 8 Gen 3 actúa como núcleo de la experiencia audiovisual y aplica distintas funciones de inteligencia artificial para mejorar la nitidez y la personalización. Entre ellas figuran AI Super Upscaling, que refina texturas y bordes, AI Picture Pro, que trabaja sobre zonas independientes de la pantalla, y Dynamic Tone Mapping Pro, que ajusta brillo, resolución y claridad fotograma a fotograma.

En sonido, se integra AI Sound Pro para ofrecer una experiencia envolvente virtual de 11.1.2 canales a través de los altavoces del televisor. La plataforma webOS 26 añade funciones como Voice ID, AI Concierge y compatibilidad con Google Gemini y Microsoft Copilot para consultas y recomendaciones contextuales.

Capacidades

La compañía también orienta esta gama al consumo de contenidos deportivos y al videojuego. Para ello incorpora Sports Portal, Sports Alert y herramientas de predicción y seguimiento, además de compatibilidad con VRR de hasta 165 Hz, AMD FreeSync Premium y ALLM en los modelos más avanzados.

En el modelo QNED90 de 115 pulgadas, LG añade Motion Booster para elevar la frecuencia de actualización hasta 330 Hz y reducir el desenfoque en juegos rápidos. La firma completa la oferta con LG Gaming Portal, una puerta de acceso a miles de títulos en la nube y juegos web nativos.

Modelos y llegada al mercado

La gama QNED evo Mini LED 2026 incluye modelos QNED90, QNED85, QNED82, QNED80 y QNED70, con tamaños adaptados a distintos espacios y niveles de uso. El QNED90 de 115 pulgadas y el QNED85 de 100 pulgadas concentran las funciones más avanzadas, mientras que el QNED70 apunta a un público que busca mejor equilibrio entre precio y prestaciones.

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LG indica que los nuevos televisores llegarán al mercado español en los próximos meses. La compañía acaba de presentar estos modelos en Madrid.