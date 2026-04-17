Ring introduce el reconocimiento facial en sus videoporteros para identificar visitas habituales

Ring, compañía de dispositivos de seguridad para el hogar propiedad de Amazon, ha lanzado en España la funcionalidad “Rostros reconocidos”, una herramienta que permite identificar a personas habituales en la puerta de casa a través de sus videoporteros inteligentes. La novedad, ya disponible para usuarios con dispositivos compatibles 2K, 4K y algunos modelos HD, busca sustituir las alertas genéricas por notificaciones personalizadas.

Con esta función, los usuarios pueden recibir avisos como “Mamá está en la puerta principal” en lugar de la tradicional notificación de presencia. El objetivo es facilitar la identificación inmediata de visitantes frecuentes, especialmente cuando el usuario no se encuentra en casa o no puede acceder en ese momento a la aplicación.

Personalización

El sistema funciona mediante la creación de una biblioteca personalizada de rostros. A través de la app de Ring, se pueden etiquetar hasta 50 personas —familiares, vecinos o cuidadores— a partir del historial de eventos o directamente desde la galería. Una vez configurado, el dispositivo reconoce las caras al acercarse a la cámara y envía notificaciones adaptadas.

La herramienta permite gestionar las alertas de forma individualizada, lo que abre la puerta a reducir notificaciones innecesarias, como las generadas por los propios residentes. Ring señala que esta capacidad puede resultar útil, por ejemplo, para saber cuándo llega un menor a casa sin necesidad de comprobaciones adicionales.

Privacidad

La funcionalidad es opcional y debe activarse manualmente desde la aplicación. Según la compañía, los datos de reconocimiento facial se almacenan cifrados en la cuenta del usuario y no se comparten con terceros. Asimismo, durante la configuración, la plataforma ofrece información sobre la necesidad de recabar el consentimiento explícito de las personas que puedan ser identificadas, en línea con la normativa vigente.

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Rostros reconocidos comenzará a desplegarse de forma progresiva entre los clientes con suscripción Ring Premium y dispositivos compatibles, que recibirán una notificación en la aplicación cuando la función esté disponible.