NOVEDADES
Fujifilm impulsa la fotografía instantánea con instax SPOT, un nuevo espacio creativo híbrido
La compañía lanza un fotomatón con realidad aumentada y un punto de impresión inalámbrico que conecta el móvil con la imagen física
Fujifilm ha presentado instax SPOT, una nueva propuesta que redefine la experiencia de la fotografía instantánea al combinar el entorno digital con el formato físico en un único espacio creativo. El dispositivo, disponible en versiones de mesa y de cuerpo completo, integra funciones de fotomatón avanzado y punto de impresión inalámbrico.
La principal novedad reside en su doble uso. Por un lado, ofrece una experiencia de fotomatón de última generación con efectos de realidad aumentada (AR), que permiten a los usuarios incorporar elementos digitales y animaciones a sus fotografías en tiempo real. Por otro, funciona como punto de impresión inalámbrico: los usuarios pueden escanear un código QR desde la pantalla del dispositivo y seleccionar imágenes de la galería de su móvil para imprimirlas en formato instax.
Plataforma creativa
Más allá de sus funciones básicas, el sistema se plantea como una plataforma creativa. Incorpora herramientas de personalización local que permiten adaptar marcos y stickers digitales a eventos o marcas, así como un sistema de iluminación LED integrado que mejora la calidad de las imágenes mediante un efecto de aro de luz.
Con este lanzamiento, Fujifilm refuerza su apuesta por experiencias fotográficas interactivas, dirigidas tanto a espacios comerciales como a eventos. instax SPOT estará disponible a partir del 14 de mayo de 2026 y permitirá imprimir en película instax mini e instax SQUARE.
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