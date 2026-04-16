AYUDA EN CASA
Whirlpool impulsa el bienestar inteligente en el hogar con una novedosa gama de equipos integrables
Con esta nueva serie la compañía apura el concepto de bienestar en el hogar desarrollando soluciones que aprenden, se anticipan y simplifican las tareas cotidianas
La marca da un paso en su visión de bienestar doméstico con una gama de electrodomésticos integrables que aprenden del usuario, se anticipan a sus necesidades y reducen la carga mental. Whirlpool convierte la tecnología en un aliado que trabaja en segundo plano para que todo funcione con naturalidad.
En un contexto donde la comodidad y la eficiencia son prioridad, los nuevos modelos integrables de la firma incorporan inteligencia artificial, conectividad y la tecnología 6TH SENSE, capaz de detectar variables —como temperatura, humedad o tipo de tejido— y ajustar cada programa automáticamente para lograr resultados precisos sin intervención constante.
Objetivos
El objetivo es que los electrodomésticos no solo se integren en el espacio, sino también en la rutina. Hornos que ajustan el tiempo de cocción por tipo de alimento, lavadoras que optimizan el consumo de agua y energía, o lavavajillas que adaptan el ciclo según el nivel de suciedad son algunos ejemplos de cómo la tecnología de Whirlpool se adapta al ritmo del hogar.
Manuel Royo, director de marketing de Beko Europe en España, resume el espíritu de la innovación: “La tecnología debe adaptarse a las personas, no al revés. Con inteligencia artificial, conectividad y 6TH SENSE, conseguimos simplificar la vida sin renunciar a los mejores resultados”.
Este lanzamiento, bajo el lema “Sensing What Matters”, refuerza el posicionamiento premium de la marca y su apuesta por una tecnología más humana, intuitiva y silenciosa. Una innovación que busca liberar tiempo y energía para centrarse en lo que importa.
Promoción
Como parte de la iniciativa, Whirlpool ha puesto en marcha una promoción de cashback que estará activa hasta el 31 de mayo. Quienes deseen renovar su cocina con esta gama integrada podrán conseguir hasta 500 euros de reembolso, accediendo desde la web de la marca.
Con la nueva línea Built In, Whirlpool redefine la cocina como un espacio inteligente, donde cada dispositivo entiende, aprende y actúa para ofrecer una experiencia fluida, equilibrada y con menor esfuerzo.
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