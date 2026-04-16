AYUDA EN CASA
SharkNinja lanza PowerDetect Speed Clean & Empty, con potencia inteligente y vaciado automático
El nuevo sistema de limpieza combina la detección avanzada de suciedad y una estación de vaciado de 45 días sin mantenimiento, para hogares con poco espacio
SharkNinja ha presentado en Madrid el nuevo sistema Shark PowerDetect Speed Clean & Empty, una versión más ligera y ágil de su gama de aspiradores inteligentes. Con apenas 3,5 kilos de peso, el nuevo modelo apuesta por la limpieza a fondo y automática en un diseño compacto, adecuado para apartamentos y viviendas donde cada metro cuadrado cuenta.
Prestaciones
El PowerDetect Speed incorpora una base de vaciado automático, capaz de mantener el depósito limpio durante hasta 45 días sin intervención manual, lo que simplifica el mantenimiento y el almacenamiento. Su sistema Flexology permite alcanzar zonas difíciles como debajo de los muebles sin necesidad de reorganizar la habitación.
En su interior, la tecnología PowerDetect Intelligence ajusta la potencia y la velocidad del cepillo según las necesidades de cada superficie. Mediante sensores de suciedad, bordes y tipo de suelo, el aspirador incrementa la succión donde más se necesita, incluso al avanzar y retroceder, lo que agiliza la limpieza y mejora la eficiencia energética.
El modelo también incluye rodillos TurboPro Detect para una recogida precisa de residuos y un sistema anti-enredos de pelo, para hogares con mascotas. Cuenta con hasta 60 minutos de autonomía.
“Queremos que los usuarios disfruten del rendimiento característico de Shark en un formato más ligero y fácil de usar”, explica James Kitto, vicepresidente sénior y director general para EMEA de SharkNinja.
Precio
El Shark PowerDetect Speed Clean & Empty ya está disponible en sharkclean.es, Amazon y otros distribuidores a un precio recomendado de 449,99 euros.
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