El vídeo viral de un robot humanoide ahuyentando jabalís en Varsovia: parece de ciencia ficción

Cuando pensamos que ya nada nos puede sorprender, aparecen unos vídeos que muestran a un robot humanoide en Polonia persiguiendo a un grupo de jabalís en mitad de la calle.

Este robot, al que llaman Edward Warchocki, pertenece a Radosław Grzelaczyk y a su socio comercial Bartosz Idzik. Los dos empresarios empezaron sus carreras en el sector tecnológico, concretamente, creando bitcoin.pl, un sitio web conocido por ser líder en el intercambio de criptomonedas de Polonia.

A finales del 2025, se fueron a China a estudiar robótica y compraron el robot, del que pretendían probar sus habilidades y forma de operar en la vida cotidiana, según expone la cadena de televisión polaca Tpv World.

Apariciones de Edward

Desde ese momento, el divertido robot humanoide ha sido avistado en diferentes ubicaciones y realizando diferentes actividades. Por ejemplo, se le ha visto paseando por las calles de Varsovia, charlando con los ciudadanos, realizando apariciones en programas de televisión e incluso visitando el Parlamento polaco, al cual fue invitado.

Además de lo que hace, el androide se ha hecho viral por su forma de vestir. Principalmente, el 'outfit' de Edward se compone de una mochila en la que guarda sus cosas y un reloj de la marca Rolex, que tiene diamantes incrustados. En una entrevista que Tpv World hizo a Grzelaczyk, explica que el reloj lo consiguió en su primera colaboración con una empresa.

Sobre la mochila, explica que es práctica y simbólica a la vez. De hecho, afirma que "así como una persona a veces lleva una mochila, Edward también lleva una". Además, cuenta que una vez, después de comprar un perfume en el mercado Hala Mirowska de Varsovia, el vendedor metió el frasco con la fragancia directamente en la mochila, dándole aún más sentido al accesorio.

Éxito en redes sociales

Edward se ha hecho todavía más viral cuando recientemente ha aparecido un vídeo, que está reventando las redes sociales, en el que persigue de manera muy graciosa a unos jabalís para ahuyentarlos.

Las imágenes, a los tres días de su publicación, tienen 5,6 millones de visualizaciones en TikTok y más de 891.000 likes en Instagram. Además de esto, hay alrededor de 150 vídeos publicados de Edward en tan solo 45 días, que han acumulado más de 500 millones de visualizaciones en las redes sociales.

Después de esta publicación, mucha gente se ha empezado a preguntar cómo funciona y cómo lo controlan sus creadores. Grzelaczyk ha afirmado en la entrevista que el robot está conectado no solo a un modelo de inteligencia artificial local, sino también a fuentes de información más amplias. Asegura que puede desplazarse de forma autónoma o ser controlado a distancia. Sin embargo, en lugares públicos, el equipo de trabajo de Grzelaczyk permanece cerca y lo controla manualmente por motivos de seguridad.

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