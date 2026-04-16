realme presenta el nuevo 16 5G con Selfie Mirror y diseño Air Design ultraligero

La firma realme acaba de presentar el nuevo realme 16 5G, un dispositivo posicionado en la gama media y caracterizado por diseño ultraligero Air Design, su doble cámara de 50 MP con AI Portrait Master, y su batería Titan de 6550 mAh con carga rápida de 45W.

La compañía adelanta así una nueva etapa centrada en tres pilares —diseño, cámara y batería— que acercan prestaciones propias de terminales premium a un público más amplio. El lanzamiento llega acompañado de un nuevo embajador de marca, cuyo nombre se revelará próximamente.

Diseño Air Design y módulo Camera Bar

Con unos 181 gramos de peso y 8,1 mm de grosor, el realme 16 5G aporta estética minimalista y ergonomía avanzada con una gran batería interna. Su nuevo módulo de cámara horizontal “Camera Bar” se inspira en móviles flagship y mejora tanto el equilibrio visual como la comodidad de uso.

El acabado Aurora Wings, disponible en colores Air White y Air Black, destaca por su textura degradada con reflejos dinámicos en tonos azul y dorado, que generan un efecto de movimiento según la luz y el ángulo de visión.

Fotografía inteligente con AI Portrait Master

El apartado fotográfico apuesta por la precisión mediante el sistema AI Portrait Master, que integra una cámara dual de 50 MP con sensor Sony IMX852 y funciones avanzadas de IA para optimizar color, textura y luz.

Entre sus herramientas creativas sobresalen modos como Vibe Master, AI Instant Clip y AI Edit Genie, que incorporan funciones de edición inteligente como AI LightMe y AI StyleMe. Una de sus novedades más llamativas es el Selfie Mirror, una funcionalidad pionera que permite realizar selfies con la cámara trasera, mejorando calidad y encuadre.

Autonomía prolongada y fluidez

La batería Titan de 6550 mAh proporciona energía para toda la jornada, mientras que el sistema de carga rápida de 45W gestiona una recuperación ágil. El teléfono incorpora realme UI 7.0, una interfaz optimizada para ofrecer mayor fluidez y estabilidad gracias al motor Brand-New Flux Engine, diseñado para mantener el rendimiento estable con el paso del tiempo.

Pantalla brillante y resistencia extrema

Monta una pantalla AMOLED de 6,57 pulgadas con 120 Hz de refresco y un pico de 4200 nits de brillo, ideal para uso en exteriores y reproducción de contenido con colores vívidos. Su certificación IP69 Pro-level asegura una resistencia total frente al agua, el polvo y condiciones extremas, consolidando su posición como uno de los smartphones más robustos de su categoría.

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Precio y disponibilidad

El realme 16 5G llega a España hoy 16 de abril de 2026 en una única versión de 8 GB + 256 GB, con precio de lanzamiento de 349 euros hasta el 30 de abril.