PRODUCTOS SINGULARES
El nuevo Asus Zenbook DUO llega a España con doble pantalla y mayor autonomía
El nuevo portátil de introduce mejoras en diseño, potencia y autonomía, consolidando su formato de doble pantalla en un chasis más compacto
La firma Asus amplía su catálogo en nuestro mercado con el lanzamiento del Zenbook DUO (UX8407), una nueva versión de su portátil de doble pantalla que integra mejoras en potencia, autonomía y diseño. El dispositivo ya puede reservarse a través de la web oficial de la marca.
El modelo de 2026 mantiene la propuesta de dos pantallas integradas y apuesta por un formato más compacto, con un chasis de Ceraluminum, material que combina resistencia y ligereza. Según la compañía, el sistema rediseñado de bisagra oculta y el teclado desmontable MagLatch buscan reforzar la durabilidad y facilitar la movilidad del equipo.
El corazón del sistema
El Zenbook DUO se apoya en el procesador Intel Core Ultra X9 Series 3, que eleva el rendimiento y mejora la gestión energética. Dispone de doble batería de 99 Wh, pensada para ofrecer una autonomía más prolongada. También incorpora un sistema de refrigeración con ventiladores de 97 aspas y orificios mecanizados por CNC, para mantener temperaturas estables incluso en usos intensivos.
Pantallas y multimedia
En el apartado visual, el equipo integra dos pantallas OLED Lumina Pro 3K de 14 pulgadas con frecuencia variable de hasta 144 Hz y un brillo máximo de 1.000 nits. Las pantallas, con certificación Dolby Vision, ofrecen una superficie de trabajo continua gracias a la reducción de la separación entre paneles. El sistema ScreenXpert añade funciones para gestionar contenidos y tareas entre las dos pantallas.
El apartado sonoro también se ha renovado con seis altavoces compatibles con Dolby Atmos, incluyendo tweeters en la bisagra y woofers de doble diafragma. El equipo pesa menos que el modelo anterior y reduce un 5% su tamaño general.
Disponibilidad
El Asus Zenbook DUO (UX8407) ya está disponible en fase de precompra a través de la web oficial de la marca.
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