EarFun Clip 2: auricular abierto que consigue unir comodidad, Hi-Res y traducción automática

EarFun lleva tiempo trabajando para dar al usuario algo más que lo que es habitual en los modelos de auriculares competitivos con buen rendimiento, y el Clip 2 parece pensado precisamente para eso: para dejar claro que el formato ear-clip todavía tiene margen para evolucionar. La idea de partida es sencilla pero ambiciosa: ofrecer comodidad de uso abierto, sonido de corte más serio de lo habitual en este segmento y una función de traducción por IA que lo separa del resto del escaparate.

Un formato optimizado

El EarFun Clip 2 se apoya en una estructura flexible de aleación Ni-Ti y silicona suave, con un diseño de clip que no entra en el canal auditivo y trata de repartir mejor la presión sobre la oreja. La marca habla de una experiencia “ultra-light” y de un uso prolongado sin la incomodidad típica de algunos intraaurales, algo que encaja bien con la lógica del producto: escuchar música, atender llamadas o moverse por la ciudad sin aislarse del entorno. En la práctica, este tipo de formato no pretende competir con un auricular cerrado tradicional, sino ofrecer otra clase de relación con el sonido, más abierta y menos intrusiva.

El sonido como argumento

La ficha del Clip 2 apunta a un perfil poco frecuente en esta categoría: driver dual magnético de titanio compuesto de 12 mm, LDAC, certificación Hi-Res Audio, 3D Surround Sound y tecnología Bass Surge para reforzar frecuencias bajas. Esa combinación sugiere que EarFun no quiere limitarse al típico sonido funcional de los auriculares abiertos, sino acercarse a una experiencia más rica y con más cuerpo, aunque siempre dentro de las limitaciones físicas de un diseño que no sella el oído. En ese terreno, el Clip 2 parece más ambicioso que muchos rivales de precio similar, especialmente porque la presencia de LDAC no es común en este tipo de producto, que con promoción no llega a los 50 euros.

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Comodidad y uso diario

Uno de los puntos más sólidos del dispositivo es su planteamiento ergonómico. El marco de Ni-Ti de 0,5 mm y el formato de clip buscan una sujeción estable sin crear la sensación de encierro que algunos usuarios rechazan en los auriculares in-ear. Este enfoque tiene sentido para quienes alternan jornadas largas, desplazamientos, trabajo frente al portátil y actividad física ligera, porque reduce la fatiga de uso y mantiene la escucha más integrada en el contexto real. En un mercado donde muchos modelos prometen “comodidad” sin concretarla, aquí sí hay una base de diseño reconocible.

Funciones que marcan diferencia

La singularidad del Clip 2 es la traducción con IA integrada, capaz de trabajar en más de 100 idiomas según las pruebas realizadas, con activación mediante gesto personalizable desde la app de EarFun. No es una función cosmética: apunta a viajes, reuniones informales y situaciones cotidianas en las que entender y responder con rapidez puede importar más que la fidelidad pura del audio. A eso se suman Bluetooth 6.0, Google Fast Pair, conexión dual con dos dispositivos, modo de baja latencia y la app de EarFun para ecualización y ajustes. El conjunto dibuja un producto bastante más completo de lo que su precio podría hacer pensar.

Batería y conectividad

En autonomía, el Clip 2 ofrece hasta 11 horas por carga con LDAC desactivado y hasta 40 horas en total con el estuche; con LDAC activado, la cifra baja a 6 horas por carga y 22 horas totales. Son números correctos para el formato y, sobre todo, bien alineados con el uso real que suele darse a unos auriculares de este tipo: sesiones intermitentes, llamadas, música de fondo y desplazamientos. La carga de los auriculares se completa en torno a una hora, mientras que el estuche requiere unas dos horas por USB-C. No son cifras espectaculares, pero sí convincentes para un modelo que no sacrifica demasiado por añadir funciones más exigentes.

Llamadas, resistencia y detalles

El sistema de cuatro micrófonos con ENC busca mejorar la voz en llamadas, un apartado importante en unos auriculares que se presentan también como herramienta de comunicación. La resistencia IP55 añade una capa práctica para sudor, polvo y salpicaduras, suficiente para deporte urbano o uso diario sin tener que tratarlos con demasiada delicadeza. También suma la compatibilidad con controles físicos, algo que en este tipo de productos suele resultar más útil y fiable que depender solo del tacto o la app. Son detalles sutiles, pero ayudan a que el conjunto tenga coherencia.

Frente a sus rivales

Por posicionamiento, presume de atacar un hueco muy concreto: el de los auriculares open-ear con funciones avanzadas y precio contenido. La propia documentación de la marca lo compara con modelos bastante más caros, y subraya que ofrece LDAC, traducción por IA, carga inalámbrica y 3D Surround donde otros rivales no lo hacen. Conviene apuntar aqui que no hay que olvidar la gran contrapartida estructural de todo auricular abierto: menos aislamiento, menos pegada subgrave y una experiencia menos inmersiva que la de un in-ear bien sellado, lógicamente.

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Valoración e ideas

El EarFun Clip 2 no revoluciona el mercado, pero sí ensancha el campo de juego de los auriculares de clip con una propuesta más madura que la mayoría. Su valor está en la suma: comodidad razonable, sonido con más aspiraciones de las esperables en este formato, autonomía convincente y una traducción por IA que no parece puesta solo para adornar la ficha técnica. La sensación final es la de un producto bien pensado para una audiencia concreta: quien quiere oír música y llamadas sin aislarse, pero tampoco resignarse a un sonido pobre. Mi valoración sería esta: un auricular de clip con ambición de utilidad, no de simple accesorio. Una excelente idea para regalar a madre: buen precio, funcional y elegante.