Barcelona atrae otro congreso sobre tecnología: acogerá en mayo el primer Encuentro Internacional de Derechos Digitales

Barcelona sigue acumulando argumentos para convertirse en un referente europeo de la tecnología. A congresos de renombre internacional como el Mobile World Congress, el ISE o el Barcelona Deep Tech Summit, la capital catalana sumará el Encuentro por los Derechos Digitales, un nuevo evento que reunirá a algunas de las voces más influyentes en el campo de la ética y la gobernanza digital.

Esta ambiciosa iniciativa impulsada por el Gobierno de España y Mobile World Capital Barcelona celebrará su primera edición el próximo 13 y 14 de mayo en la Llotja de Mar, emblemático monumento gótico del XIV que hospedará charlas de primer nivel sobre temas candentes de presente y futuro como la inteligencia artificial, el impacto de las redes sociales en los menores de edad, la privacidad en internet, la ciberseguridad, la desinformación o la soberanía tecnológica, entre otros.

El encuentro reunirá a representantes gubernamentales, pero el plato fuerte de su cartel serán expertos internacionales en el pensamiento digital de la talla de Yael Eisenstat, investigadora en políticas tecnológicas y seguridad nacional que ocupó cargos relevantes en Facebook, la CIA y la administración presidencial de Joe Biden; el activista digital y prolífico autor de ciencia ficción Cory Doctorow; o los filósofos Carissa Véliz, de la Universidad de Oxford, y Daniel Innerarity, director del Instituto Globernance en San Sebastián.

Concienciación ciudadana

Tanto el Ejecutivo de Pedro Sánchez como MWCapital han dado forma a este nuevo evento con la intención de "promover el conocimiento, la confianza en la innovación y una digitalización que sitúe a las personas en el centro", explican desde la fundación público-privada. Y es que hasta el 40% de los ciudadanos desconoce sus derechos digitales, según datos del Eurobarómetro de 2025.

Es por eso que, más allá de las ponencias y mesas redondas con académicos, investigadores y responsables de las políticas públicas, el I Encuentro por los Derechos Digitales también contará con distintas actividades abiertas a la ciudadanía como talleres y paneles.