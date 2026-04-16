Amazon renueva su Fire TV con un nuevo Stick HD más rápido, compacto y con interfaz mejorada

Amazon ha anunciado novedades para su línea de dispositivos Fire TV, con la presentación del nuevo Fire TV Stick HD, el modelo más portátil hasta la fecha, y el lanzamiento global de una experiencia rediseñada de Fire TV que promete ser más rápida, limpia y fácil de usar.

Durante los últimos cinco años, el uso de aplicaciones de streaming en televisores conectados se ha disparado en Europa. Según datos de la compañía, los clientes dedicaron de media más de 60 horas al mes a sus apps preferidas en Fire TV durante 2025, equivalente a un fin de semana completo —y un día extra— frente a la pantalla. Además, el uso de juegos se triplicó en la Unión Europea, con más títulos disponibles que nunca.

Disponibilidad

El nuevo Fire TV Stick HD, disponible en nuestro mercado a partir de junio por 49,99 euros, llega con un diseño un 30% más estrecho que su predecesor y con la posibilidad de alimentarse directamente desde el puerto USB del televisor, sin necesidad de adaptador externo. Su rendimiento también mejora: es más de un 30% más rápido que el modelo anterior, lo que se traduce en un encendido más ágil y en aplicaciones que se abren con mayor rapidez.

Mejoras

Entre las próximas novedades, Amazon incorporará un ajuste de “Match Room”, una función de accesibilidad que permitirá ampliar texto, menús y elementos visuales sin comprometer la escala del contenido, ofreciendo una navegación más equilibrada y personalizable.

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Además del nuevo hardware, la firma comenzará este mes el despliegue mundial de una interfaz Fire TV completamente rediseñada, con categorías reorganizadas —películas, series, noticias, contenido en directo y deportes— y mejoras técnicas que aceleran la experiencia hasta un 30%. La actualización será gratuita para todos los usuarios.