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Samsung lanza en España los Galaxy A57 5G y A37 5G, con nuevas funciones de IA, mejora en cámara y seis generaciones de actualizaciones

Ambos modelos apuestan por mejoras en rendimiento, cámara y pantalla, y la tecnología Inteligencia Alucinante mejorada. Están disponibles con precios de salida de 529 euros para el Galaxy A57 5G y de 429 euros para el Galaxy A37 5G

Samsung Galaxy A series Galaxy A57 5G Galaxy A37 5G.

Samsung Galaxy A series Galaxy A57 5G Galaxy A37 5G.

Pilar Enériz

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Ámsterdam
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Samsung ha puesto a la venta en España los Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, dos modelos de la serie Galaxy A que llega con One UI 8.5 y amplía el acceso a las funciones de inteligencia artificial de la firma a más usuarios. Entre las novedades figura la Transcripción de voz, integrada en la Grabadora, que permite transcribir y traducir grabaciones, así como convertir mensajes de voz en texto.

También incorpora Selección con IA, accesible con una pulsación prolongada en el panel Edge, para extraer texto o crear contenido directamente en pantalla. A esto se suma el trabajo conjunto de Bixby y Gemini para simplificar tareas cotidianas, desde búsquedas hasta la organización de planes.

Cámara y pantalla

Cuentan con un sistema de triple cámara liderado por un sensor principal de 50 MP y con funciones como Nightography mejorada, pensada para capturar fotos y vídeos nítidos en condiciones de poca luz. El Galaxy A57 5G añade además Mejor cara, Filtros, Sugerencias de edición y Recorte automático para vídeo.

En el apartado visual, el Galaxy A57 5G integra una pantalla Super AMOLED+ con Vision Booster y biseles más finos, mientras que ambos modelos reciben mejoras de hardware e imagen para ofrecer resultados más brillantes y detallados.

Batería y resistencia

El Galaxy A57 5G incorpora una batería de 5.000 mAh con autonomía de hasta dos días, carga Super Fast Charging 2.0 capaz de alcanzar hasta un 60% en unos 30 minutos y una cámara de vapor un 13% más grande para mantener el rendimiento durante sesiones prolongadas. Ambos teléfonos cuentan con certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo.

Soporte y seguridad

Samsung refuerza el compromiso de largo recorrido con seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo Android y de One UI, además de hasta seis años de parches de seguridad. La protección se completa con Knox Vault y funciones como el Panel de control de seguridad y privacidad, Bloqueo automático, Compartir privado, Protección contra robos, Álbum privado y alertas de privacidad.

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Colores y disponibilidad

El Galaxy A57 5G se comercializa en Azul oscuro, Gris, Azul Claro y Lila, mientras que el Galaxy A37 5G llega en Verde oscuro, Gris, Lavanda y Blanco. Están disponibles con precios de salida de 529 euros para el Galaxy A57 5G y de 429 euros para el Galaxy A37 5G.

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