Mova amplía su familia de robots cortacésped con soluciones para distintos terrenos

Mla firma Mova, recientemente lanzada en Europa, ha ampliado su oferta de robots cortacésped con inteligencia artificial con tres nuevas gamas —LiDAX Ultra, ViAX y LiDAX Ultra AWD—, desarrolladas para jardines de distinto tamaño y nivel de exigencia, y ya disponibles en su web, Amazon y distribuidores autorizados. La compañía presenta estos modelos como una propuesta sin cables, con navegación avanzada, mapeo automático y funciones de control desde la app.

Viaje por el jardín inteligente

La nueva familia sitúa a la LiDAX Ultra como la serie para superficies medianas y grandes, a ViAX como la alternativa para jardines más pequeños, y a la LiDAX Ultra AWD como la opción para terrenos más complejos. La marca apuntala el lanzamiento como un paso más en su ecosistema de hogar inteligente y vida exterior automatizada.

Según información facilitada por la empresa, la serie LiDAX Ultra combina LiDAR 3D de 360 grados e inteligencia artificial para trabajar sin configuración RTK, con detección de más de 300 obstáculos y navegación precisa incluso en condiciones de poca luz. Los modelos más grandes incorporan además módulo 4G para mejorar la conectividad.

LiDAX Ultra, para superficies medianas y grandes

La serie LiDAX Ultra incluye los modelos 800, 1000, 1200, 1600 y 2000, denominaciones que remiten a la superficie recomendada en metros cuadrados. Todos comparten la misma plataforma tecnológica, con mapas automáticos y ajuste dinámico de trayectoria, y la marca destaca su capacidad para moverse en espacios estrechos de hasta 60 cm de ancho.

Esta gama puede subir pendientes de hasta el 45% y superar obstáculos de 4 cm, gracias a ruedas todoterreno y al sistema UltraTrim 1.0, que extiende el disco inferior para acercarse más a muros, setos y bordes elevados. La gestión se realiza desde la app de la marca, con ajuste de altura de corte, zonas restringidas, modos de segado y horarios personalizados.

ViAX, la opción más accesible

La serie ViAX está orientada a jardines de entre 250 y 500 m² y se comercializa en tres modelos: 250, 300 y 500. Los ViAX 250 y 300 integran UltraEyes 1.0 con visión dual e IA, mientras que el ViAX 500 da un paso más con UltraEyes 2.0, que añade LiDAR de 360 grados.

En esta gama, se destaca el mapeo automático sin cables perimetrales, la detección de más de 300 obstáculos y la capacidad de identificar elementos del jardín como juguetes, aspersores o incluso pequeños animales. La compañía subraya también una ruta de corte en forma de U para mejorar la cobertura y una gestión sencilla desde la app Mova Home.

AWD, para terrenos exigentes

La LiDAX Ultra AWD es la propuesta más ambiciosa de la marca para exteriores difíciles. Se apoya en la plataforma UltraView 3.0 y en la arquitectura UltraDrive 4WD, con cuatro motores independientes, suspensión adaptativa y navegación autónoma sin cables perimetrales ni estación base RTK.

Puede afrontar pendientes de hasta el 80% y obstáculos verticales de hasta 6 cm, además de cubrir hasta 1.000 m² con una sola carga gracias a una batería de 36 V. También incorpora dos discos de corte dobles, un ancho de trabajo de 40 cm y UltraTrim 2.0, que deja la separación del borde por debajo de los 3 cm.

Precios y disponibilidad

La LiDAX Ultra se vende desde 949 euros en el modelo 800 y llega hasta 1.699 euros en el 2000. La gama ViAX parte de 579 euros y sube hasta 749 euros en el nuevo ViAX 500, que estará disponible a partir del 10 de abril con una rebaja especial de 50 euros entre el 10 y el 23 de abril.

En la línea AWD, los precios arrancan en 1.599 euros para el LiDAX Ultra 1000 AWD y alcanzan 2.199 euros en el 2000 AWD. Mova sitúa este lanzamiento en su estrategia de reforzar su liderazgo en robots cortacésped con LiDAR y ampliar su catálogo de soluciones para el hogar inteligente.

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