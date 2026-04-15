Dyson presenta HushJet Mini Cool, el ventilador de mano

Dyson amplía su dominio en la ingeniería del flujo de aire con el lanzamiento del HushJet Mini Cool, su primer ventilador de mano que se caracteriza por 212 gramos de peso y una autonomía de hasta seis horas. Este dispositivo da un giro a la idea de ventilación portátil por su motor sin escobillas que alcanza las 65.000 revoluciones por minuto, proyectando un flujo de aire de hasta 25 metros por segundo a través de la boquilla HushJet, diseñada para reducir turbulencias y eliminar zumbidos agudos. El resultado, según la compañía, es un óptimo equilibrio perfecto potencia y confort auditivo.

Jake Dyson, Chief Engineer de la marca, destaca que el lanzamiento supone “la culminación de 17 años de investigación en proyección de aire, perfeccionando la tecnología térmica y reduciendo el ruido”. En ese proceso, el número 38 ha adquirido un significado simbólico para la ingeniería de Dyson: el diámetro —38 milímetros— común a varios productos icónicos como el secador Dyson Supersonic r, la aspiradora PencilVac y ahora el HushJet Mini Cool, un ejemplo de miniaturización y buen rendimiento.

Capacidades

El nuevo ventilador portátil puede utilizarse en la mano, apoyado sobre una superficie o colgado, y cuenta con cinco velocidades y un modo Boost para personalizar la intensidad del aire. Su nivel de ruido varía entre 52 dBA en la velocidad mínima y 72,5 dBA en el modo más potente, ofreciendo una experiencia optimizada para distintos entornos.

La ingeniera Holly Holmes, responsable de Color, Material & Finish (CMF), afirma que los nuevos acabados “buscan evocar emoción y contexto, poniendo la ingeniería al servicio de la estética personal”. La gama incluye tres combinaciones: Ink / Cobalt, en tonos azul marino y cobalto; Carnelian / Sky, una reinterpretación del clásico rojo Dyson con un azul cielo refrescante, y Stone / Blush, inspirado en el nácar, de tonalidades suaves y cálidas.

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Complementos y precio

Dyson incluye en la caja un cordón para el cuello, un soporte y cable de carga USB-C, y una bolsa de viaje. Se ofrecerán accesorios opcionales como un clip universal para cochecito o bolso y un soporte multiposición, ampliando las formas de uso diario. Estará disponible próximamente por 99 euros en dyson.es y tiendas.