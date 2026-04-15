Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CoagulaciónFuncionariosBases militaresViviendaTiroteo BarcelonaPedro SánchezRosalíaJuez PeinadoGuardia CivilAtlético - BarçaGuerra IránDani GarcíaRenta mascotas
instagramlinkedin

Informática más cara

"No habrá alivio": la fiebre de la IA desencadena el "Apocalipsis de la memoria informática" y dispara el precio de móviles y ordenadores

En su empeño por liderar el mercado de la IA generativa, los gigantes tecnológicos están copando tanta memoria RAM que no hay suficiente para satisfacer la demanda mundial, una escasez que está disparando el precio de smartphones, tabletas y otros productos electrónicos

Internet, internauta, teclado, conexión a internet, oficina, trabajar, teletrabajo, ordenador, red.

Internet, internauta, teclado, conexión a internet, oficina, trabajar, teletrabajo, ordenador, red. / XUNTA - Archivo

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Sin chips, la inteligencia artificial no existe. Estos circuitos, que operan como un cerebro electrónico, son lo que permite que ChatGPT y otros chatbots puedan simular el razonamiento humano y ejecutar distintos tipos de tareas. A pesar de ser minúsculos, requieren de grandes volúmenes de memoria RAM. Esta, vital para que las máquinas puedan almacenar datos a corto plazo, está presente en todos los dispositivos informáticos, desde ordenadores a teléfonos móviles.

Conscientes de esa dependencia, empresas de IA como OpenAI, Anthropic, Google y Meta están destinando miles de millones de dólares a comprar memorias para abastecer su creciente número de centros de datos. El frenesí inversor en la IA ha disparado el negocio de los tres proveedores que copan el mercado de memoria, Micron, SK Hynix y Samsung Electronics, lo que, a su vez, los ha llevado a desviar sus recursos de los productos orientados al consumidor hacia la IA.

Los gigantes de la IA han copado tanta memoria informática que no hay suficiente para satisfacer la demanda mundial, una escasez que podría disparar los precios hasta un 600%

Los gigantes de la IA han copado tanta memoria informática que no hay suficiente para satisfacer la demanda mundial. Esa escasez, bautizada desde medios especializados estadounidenses con el término RAMageddon (el Armagedón o Apocalipsis de las memorias RAM), ha hecho que los precios de la memoria hayan crecido casi un 50% durante el primer trimestre de 2026, según TrendForce. Dependiendo del chip, el coste se ha disparado hasta un 600%.

Unos jóvenes usan unos móviles con funda, en una imagen de archivo.

Unos jóvenes usan unos móviles con funda, en una imagen de archivo. / Oscar Bayona

Productos más caros

Todo eso impacta al consumidor. Los fabricantes de ordenadores Raspberry Pi y Framework ya se han visto obligados a encarecer sus productos, mientras que otras empresas como Dell, Asus, Acer, Xiaomi y Nothing han advertido de que también subirán los precios de sus PC, tablets y smartphones. En el sector de los videojuegos, la escasez de RAM podría aumentar el precio de la consola Switch 2, de Nintendo, y retrasar el lanzamiento de la PlayStation 6.

En el mejor de los escenarios, según The Verge, se tratará de unos 100 dólares más por producto. En el peor, muchos fabricantes de productos electrónicos de consumo "quebrarán o abandonarán líneas de productos", ha alertado Pua Khein-Seng, director ejecutivo de la empresa de memoria Phison e inventor del pen USB.

Noticias relacionadas

Muchos fabricantes de productos electrónicos de consumo "quebrarán o abandonarán líneas de productos"

Pua Khein-Seng

— director ejecutivo de la empresa de memoria Phison e inventor del pen USB

La memoria RAM se ha convertido en un elemento tan transversal que su escasez afectará a todo tipo de productos en todo tipo de sectores. Es el caso de televisores inteligentes, rúters de Wi-Fi, automóviles, equipamiento para hospitales... Las perspectivas de ese encarecimiento no son optimistas. "No habrá alivio hasta 2028", ha advertido Lip-Bu Tan, director ejecutivo de Intel.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
  2. La Organización Marítima Internacional avisa a EEUU que un bloqueo del estrecho de Ormuz va contra la ley internacional
  3. Una mujer de 80 años con escoliosis severa se recupera tras una intervención pionera en Barcelona: 'A los pocos días ya andaba
  4. Llega a España concizumab, la primera terapia para todos los tipos de hemofilia que padecen 3.000 españoles
  5. Avance quirúrgico: el Hospital de Bellvitge realiza dos doble 'by-pass' para extirpar dos cánceres de páncreas inoperables
  6. Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
  7. Directo | El Gobierno corrige el decreto de regularización de migrantes para aprobarlo en el Consejo de Ministros
  8. Cuerpo se aleja de las listas electorales del PSOE para las generales y seguirá sin carné

Dyson presenta HushJet Mini Cool, el ventilador de mano

Dyson presenta HushJet Mini Cool, el ventilador de mano

El empleo extranjero suma 74.722 afiliados en marzo y marca récord con 3,15 millones

El empleo extranjero suma 74.722 afiliados en marzo y marca récord con 3,15 millones

Illa defiende que no pacta con quien promueve el odio y Orriols le responde: "Gracias por los presupuestos"

Illa defiende que no pacta con quien promueve el odio y Orriols le responde: "Gracias por los presupuestos"

El corazón no se relaja igual después de un chute de azúcar

El corazón no se relaja igual después de un chute de azúcar

Excedencia laboral: hasta tres años para conciliar trabajo y crianza de los hijos

Excedencia laboral: hasta tres años para conciliar trabajo y crianza de los hijos

"No habrá alivio": la IA desencadena el "Apocalipsis de la memoria informática" y dispara el precio de móviles y ordenadores

"No habrá alivio": la IA desencadena el "Apocalipsis de la memoria informática" y dispara el precio de móviles y ordenadores

Uno de cada cinco robos violentos en Barcelona se comete con patinete eléctrico

Uno de cada cinco robos violentos en Barcelona se comete con patinete eléctrico

Cari Lapique, rotunda ante la relación de Tana Rivera y el torero Roca Rey: "Me parece bárbaro"

Cari Lapique, rotunda ante la relación de Tana Rivera y el torero Roca Rey: "Me parece bárbaro"