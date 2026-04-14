Mova estrena en Europa una propuesta que une hogar, exterior y energía

Mova ha elegido Europa para mostrar una gama que no se limita ya al robot aspirador o a la limpieza del interior de la casa, sino que abarca también el exterior, la energía y la fabricación creativa. La compañía sitúa esta expansión bajo el lema «Más allá de los límites» y la vincula a la construcción de un «Universo Inteligente MOVA», con el que pretende pasar de productos aislados a un ecosistema conectado.

La presentación, que se celebra hoy en Hamburgo sirve como carta de entrada de la marca en el mercado europeo con una hoja de ruta de lanzamientos que se desplegarán entre mayo y el segundo trimestre del año, según el país. El V70 Ultra Complete será el primero en llegar a todos los mercados europeos, mientras que el Z70 Ultra Roller Complete, el Rover X10, la Palette 300 y el sistema solar LumeGret se irán incorporando paso a paso.

Una ofensiva en varias categorías

La propuesta de Mova se articula en torno a seis grandes áreas: limpieza del hogar, exteriores inteligentes, cuidado personal, electrodomésticos de cocina, cuidado de mascotas y purificadores de aire. En esta presentación, sin embargo, el protagonismo recae en cuatro líneas que dibujan con claridad la amplitud de su catálogo: limpieza robótica avanzada, mantenimiento de piscinas, energía solar y creación 3D.

El discurso corporativo insiste en que la marca quiere dejar de competir solo por especificaciones para centrarse en la experiencia de usuario. Kurt Wang, director de Ventas para Europa Occidental de Mova, resumió ese enfoque al hablar de un paso «de productos individuales a un ecosistema conectado».

V70 Ultra Complete, el escaparate técnico

El producto más destacado del lanzamiento es el V70 Ultra Complete, un robot aspirador que la marca presenta como el primero con una extensión de mopa de 16 cm. Su desarrollo gira en torno al sistema MaxiReachX, pensado para acceder a bordes, esquinas y espacios ocultos donde los robots tradicionales suelen quedarse cortos.

La firma subraya dos elementos principales: una extensión de mopa de 16 cm con perfil ultradelgado y una extensión de cepillo lateral de 12 cm que se despliega de forma automática al detectar huecos estrechos. Según la información facilitada, el robot puede alcanzar espacios de tan solo 3,8 cm, con una cobertura que la marca dice que multiplica por tres la limpieza en bordes.

A ello suma una succión de 40.000 Pa, capacidad para superar obstáculos de hasta 9 cm, navegación con sensor retráctil y reconocimiento de más de 300 objetos. La batería de 6400 mAh incorpora reanudación inteligente y, según el documento, permite una carga un 30% más rápida que la generación anterior.

El V70 también incorpora el sistema EcoCyclone, que elimina la necesidad de bolsas desechables y promete hasta 100 días de funcionamiento sin mantenimiento. Como complemento, la marca ofrece un kit opcional de llenado y drenaje automático de agua para reducir todavía más la intervención manual.

El Z70 y la limpieza con agua

Junto al V70 aparece el Z70 Ultra Roller Complete, una evolución del Z60 Ultra Roller Complete que busca resolver otra de las limitaciones habituales de la limpieza robótica: el uso de agua cada vez más sucia durante el proceso. La propuesta pasa por una circulación de agua limpia a alta presión y por una cobertura más precisa en bordes y esquinas.

El robot integra cepillo y mopa de doble extensión MaxiReach, sensores laterales para el seguimiento de bordes y una compresión adaptativa del rodillo de 52 mm. También mejora su capacidad para sortear obstáculos de hasta 9 cm y añade un 30% más de autonomía, 36.000 Pa de succión y una presión descendente de 18 N.

La firma presenta este modelo como una evolución pensada para hogares más grandes y para escenarios de limpieza más exigentes. En la práctica, el mensaje es claro: ampliar el radio de acción y mantener el rendimiento en superficies más complejas.

La apuesta por el exterior

La expansión no se limita al interior de la vivienda. El Rover X10 lleva la automatización al mantenimiento de piscinas y, según señala la compañía, se encarga de siete tareas básicas: recogida de la superficie, ascenso por las paredes, aspiración del fondo, fregado de la línea de flotación, limpieza de escalones, navegación por esquinas y gestión de pendientes.

Mova Rover X10. / Mova

El equipo trabaja con una capacidad de procesamiento de 38.000 litros por hora y con el sistema de mapeo AquaScan de 360 grados. La marca añade los sistemas EdgeDrive y PoolNav para ajustar el movimiento a los contornos de la piscina y calcular rutas óptimas bajo el agua.

Con este producto, la marca amplía su presencia fuera del salón y la cocina y entra en un terreno donde la automatización se traslada a tareas estacionales y de mantenimiento más técnico. El planteamiento encaja con la idea de una gama más amplia y con una lectura de la vivienda que incluye también el exterior.

Energía solar y creación 3D

Otro de los pilares del lanzamiento es LumeGret, un sistema de energía solar presentado como una solución plug-and-play que se puede instalar en unos treinta minutos con una toma de corriente estándar. La gama se compone de dos modelos, A2000 y A4000, con capacidades que van de 1,92 a 9,6 kWh y de 4 a 20 kWh, respectivamente.

La propuesta incorpora IA LumeGret Orbit para ampliar el autoconsumo solar y la tecnología FluxCharge para la carga de vehículos eléctricos adaptada a la energía solar, con hasta 2,5 kW. El A4000 está pensado para una vida útil de 20 años, 10.000 ciclos y garantía de 10 años, mientras que el A2000 se centra en la seguridad con protección de cuatro capas y extinción de incendios por aerosol.

La Palette 300 completa el panorama con una impresora 3D multimaterial 12 en 1. Se presenta como una extensión de su filosofía hacia la creación personal, con el salto de “hacer las cosas para ti” a “ayudarte a crear tus propias cosas”.

Europa como punto de partida

Más allá de las especificaciones técnicas, lo importante es que MOVA empieza a hacerse visible en Europa con una oferta variada y pensada para distintos usos. La marca irá lanzando sus productos de forma progresiva entre mayo y el segundo trimestre de 2026.

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La amplitud del catálogo refuerza esa intención de asentarse no como fabricante de un solo tipo de dispositivo, sino como marca capaz de cubrir varias necesidades del hogar conectado. En Hamburgo, la compañía ha querido presentar precisamente eso: una oferta extensa, un relato de expansión y una llegada a Europa que aspira a ser algo más que un lanzamiento puntual.