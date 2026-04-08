TicNote Pods, auriculares de Mobvoi para escuchar, transcribir y organizar sin pasar por el móvil

Mobvoi trabaja a fondo para que la inteligencia artificial deje de ser una promesa difusa y se convierta en una herramienta tangible para el día a día. Con los TicNote Pods, la compañía da un paso más atrevido: no presenta unos auriculares pensados solo para escuchar música o atender llamadas, sino un dispositivo que quiere registrar conversaciones, convertirlas en texto, resumirlas y llevarlas a un espacio de trabajo donde la información no se pierda en una carpeta olvidada. Esa ambición es, a la vez, su mayor virtud y su mayor reto.

La idea es fácil de explicar: unos auriculares true wireless con 4G eSIM, grabación también desde el estuche, transcripción automática, resúmenes, traducción en tiempo real y sincronización con TicNote Cloud, donde Shadow AI 2.0 organiza la información y la transforma en documentos, tareas o borradores de proyectos. En la práctica, Mobvoi no vende solo hardware; vende un método para pasar de la conversación a la ejecución sin intermedios innecesarios.

Una categoría propia

Lo más llamativo de TicNote Pods es que no encajan del todo en ninguna familia conocida. Son auriculares, sí, pero su razón de ser no está en el sonido como placer sino en el sonido como información. Mobvoi insiste en que son los primeros auriculares de notas con IA y 4G conectados de forma autónoma, capaces de funcionar sin teléfono y de subir grabaciones directamente a la nube gracias a una eSIM integrada.

Esa independencia cambia el enfoque. En un entorno profesional y académico, el valor no está solo en grabar, sino en asegurar que la conversación pueda convertirse después en algo reutilizable. La propuesta de Mobvoi parte de ahí: reuniones, entrevistas, clases o llamadas se transforman en transcripciones con identificación de hablantes, resúmenes y tareas accionables, todo dentro del ecosistema TicNote. Es una lógica más cercana a una herramienta de productividad que a un accesorio de audio convencional.

Diseño y uso diario

Tras las pruebas realizadas al equipo, se puede afirmar que el producto apunta a un uso prolongado y poco intrusivo. Los auriculares pesan 7 gramos cada uno y apuestan por un diseño abierto con estructura de titanio y ganchos de silicona líquida, una combinación pensada para estabilidad y comodidad en jornadas largas. Ese enfoque tiene sentido si la intención es llevarlos muchas horas, tomar notas de voz o mantener llamadas sin la fatiga habitual de otros formatos más cerrados.

El estuche también participa activamente en la experiencia, porque no se limita a cargar; puede registrar conversaciones presenciales mediante su propia matriz de micrófonos. Esa dualidad es uno de los rasgos más interesantes del conjunto: los auriculares capturan llamadas y reuniones en remoto, mientras que el estuche permite registrar una charla cara a cara sin tener que recurrir al móvil. La idea está bien resuelta en el plano conceptual; en el real, hay que atender, obviamente, a la calidad de captura en entornos ruidosos para mantener la precisión prometida.

Lo que aporta el 4G

El gran argumento diferencial es el 4G. Mobvoi sostiene que la conectividad celular integrada permite subir grabaciones directamente a la nube con una velocidad superior a la de conexiones estándar y que eso acelera la generación de transcripciones y resúmenes. También recalca que el sistema puede funcionar sin Wi‑Fi ni smartphone, algo poco habitual en este segmento y especialmente útil para quien se mueve entre reuniones, desplazamientos o espacios donde no siempre hay red disponible.

En términos prácticos, este enfoque reduce fricciones. No hay que enlazar el teléfono, abrir una app o esperar a que todo se sincronice más tarde: la conversación entra en el sistema casi de inmediato. Esa inmediatez es importante porque el valor de este tipo de producto no está en grabar por grabar, sino en acortar el camino entre el momento en que alguien habla y el momento en que el usuario puede actuar sobre lo dicho.

La capa de IA

Aquí está la parte más ambiciosa del producto. Shadow AI 2.0 no se plantea como un simple motor de transcripción, sino como un asistente que convierte el audio en documentos, archivos de proyecto y tareas editables dentro de TicNote Cloud. Mobvoi afirma que el sistema genera transcripciones con identificación de interlocutores, resúmenes, ideas clave y listas de tareas, además de permitir consultas posteriores sobre el contenido capturado.

La promesa va más allá de la toma de notas. Los usuarios pueden usar Shadow para analizar grabaciones y archivos cargados al mismo tiempo, producir documentos estructurados, slides, landing pages o PRD a partir de una conversación, y actualizar archivos de un proyecto completo desde el mismo espacio de trabajo. Es una ambición enorme y bien ejecutada que resulta valiosa para equipos distribuidos, consultores, periodistas o estudiantes con mucho volumen de información.

Idiomas y contexto global

Otro de los puntos fuertes es la cobertura lingüística. Mobvoi informa de soporte para más de 100 idiomas en transcripción y traducción en tiempo real, lo que sitúa a TicNote Pods en un terreno claramente internacional. Ese dato no es decorativo: es clave para el tipo de usuario al que apunta el producto, desde reuniones multiculturales hasta entrevistas o trabajos académicos en varios idiomas.

La disponibilidad regional también está bien definida. La versión europea, compatible con España, se comercializa dentro de un listado amplio que incluye buena parte de la Unión Europea y mercados como Reino Unido, Suiza, Australia y Nueva Zelanda. Para un lanzamiento de este tipo, la cobertura geográfica es relevante porque confirma que Mobvoi no lo piensa como un experimento local, sino como una plataforma con aspiraciones globales.

Batería, memoria y autonomía

En autonomía, TicNote Pods da cifras llamativas: hasta 5 horas de grabación continua, 25 horas totales de grabación con el estuche y hasta 40 horas de reproducción musical, además de 15 minutos de carga para unas 3 horas de uso. También anuncia 32 GB de almacenamiento local, equivalentes a unas 2000 horas de audio, con sincronización en la nube. Son números que colocan al dispositivo en una posición sólida para jornadas intensas.

La compatibilidad con iOS y Android, el Bluetooth 6.0, la resistencia IPX4 y el soporte para conmutación entre 4G, Wi‑Fi y Bluetooth completan un conjunto bien armado. Nada de eso, por sí solo, justificaría la compra; pero en conjunto dibuja un producto bastante mejor pensado de lo que suele ocurrir con propuestas de IA demasiado obsesionadas con la novedad y poco con la rutina del usuario.

Precio y modelo de negocio

El precio oficial de TicNote Pods es de unos 255 euros para la versión 4G y de unos 215 euros para la versión WiFi. A ello se suman 600 minutos de transcripción gratuitos al mes por dispositivo, con planes opcionales de 119 dólares al año para 2100 minutos mensuales y 299 dólares al año para 6600 minutos mensuales. No se trata de un gasto cerrado, sino de una compra que puede crecer en coste según el uso.

Ese detalle es importante porque cambia la lectura del producto. TicNote Pods no compite solo contra auriculares, sino contra servicios de transcripción, grabadoras inteligentes y soluciones de productividad basadas en suscripción. Si el usuario exprime el sistema, el precio puede tener lógica; si solo busca grabar ocasionalmente, el modelo de pago puede evitarse y utilizar únicamente el plan gratuito de serie.

Valoración

TicNote Pods es una idea audaz. Mobvoi ha entendido algo esencial: mucha gente ya no necesita solo escuchar, sino convertir lo que escucha en trabajo utilizable. Por eso la combinación de 4G, grabación dual, transcripción multilingüe y colaboración en la nube resulta más interesante que muchos auriculares que solo prometen mejor sonido o más cancelación de ruido.

Noticias relacionadas

TicNote Pods merece una valoración positiva por ambición, coherencia y enfoque, porque no intenta ser otro auricular más, sino una herramienta de trabajo que escucha, ordena y devuelve contexto. Su mérito es convertir la conversación en materia prima útil; su gran reto, hacer que esa promesa, en todos los escenarios posibles, sea tan natural como llevarse unos auriculares al oído. Muy recomendables.