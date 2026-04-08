Mova lanza el S70 Roller, el robot aspirador con rodillos más delgado del momento

La firma de tecnología doméstica Mova ha ampliado su catálogo de robots de limpieza con el lanzamiento del S70 Roller, un modelo de aspirador y fregadora diseñado para un mantenimiento reducido y mayor alcance bajo los muebles. Con 90 milímetros de altura, es actualmente el robot con rodillo más delgado del sector.

Un sistema de fregado con presión controlada

El S70 Roller incorpora el sistema HydroForce, basado en el que se emplea en el modelo Z60 Ultra Roller Complete. Su funcionamiento se apoya en doce boquillas que pulverizan agua limpia sobre un rodillo activo de 27 centímetros, mientras una presión aproximada de 1,7 kilos reproduce el gesto manual del fregado. La banda rascadora integrada elimina el agua sucia para evitar la recontaminación del suelo.

Según la compañía, este sistema ofrece una limpieza más profunda que las fregonas pasivas convencionales, ya que actúa de forma continua mientras el robot se desplaza por la superficie.

Aspiración y mantenimiento automatizado

La función de aspirado alcanza una potencia de succión de 28 000 pascales. El cepillo principal, fabricado en goma de alta velocidad, busca adaptarse a distintos tipos de suelos y reducir los enredos. Ofrece además un cepillo opcional CleanChop destinado a hogares con mascotas.

Cuenta con la tecnología MaxiReach, que amplía el alcance del rodillo principal y el cepillo lateral en 4,4 centímetros adicionales, mejorando la cobertura en bordes y zonas próximas a paredes.

La base de carga incluye un sistema de gestión de agua con depósitos de cinco litros para agua limpia y 4,5 litros para aguas residuales, suficiente para cubrir hasta 1.200 metros cuadrados por ciclo. El mantenimiento incorpora limpieza automática con agua caliente a 80 grados, secado con aire caliente a 70 grados y una bolsa de recogida de polvo de 3,2 litros con una autonomía aproximada de 100 días.

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Precio

El Mova S70 Roller ya se encuentra disponible en nuestro mercado a un precio recomendado de 699 euros, con una promoción de lanzamiento de 599 euros, a través de la web oficial y de la plataforma Amazon.