La catalana Sateliot abre una nueva ronda de inversión de 100 millones de euros con el apoyo del Gobierno de España

Antes de misiones lunares como Artemis II, la exploración del espacio empieza en casa. La empresa catalana Sateliot, especializada en el diseño y desarrollo de satélites de conexión de baja órbita, ha anunciado este miércoles la apertura de una ronda de financiación de serie C con la que esperan recaudar hasta 100 millones de euros.

El consejero delegado de Sateliot, Jaume Sanpera, ha comunicado ese salto acompañado del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, haciendo así evidente el apoyo del Gobierno de España a una compañía de la cual posee el 18,7% de su accionariado. "Es un proyecto estratégico de un país como España que ya es líder en conectividad, pero que también quiere serlo en conectividad satelital para robustecer nuestra soberanía", ha celebrado.

Sateliot es una empresa con un 100% de capital español, una realidad que responde a la misión tanto del proyecto como del Ejecutivo de reducir la dependencia exterior en un sector cada vez más crucial como es la llamada economía del espacio o New Space. Además del Gobierno, la firma catalana está respaldada por Indra, Cellnex, Sepides (SEPI), Hyperion, Global Portfolio Investments y Banco Santander, pero también del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

La compañía radicada en la capital catalana ha anunciado que a lo largo de 2027 lanzará una nueva generación de satélites que se fabricará integramente en su sede.

En marzo de 2025, la firma catalana cerró una ronda de serie B de 70 millones de euros para avanzar en el despliegue de su constelación de satélites. El Gobierno aportó 13,9 millones de euros a través del fondo de inversión pública SETT y ayudó a generar un efecto arrastre que está atrayendo a cada vez más inversores. Actualmente, ostenta precontratos con valor de 270 millones de euros con más de 400 clientes de 60 países, entre ellos operadoraes de telecomunicaciones como Telefónica o Deutsche Telekom.

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Sateliot prevé cerrar la ronda de financiación abierta este miércoles el próximo verano, un corto plazo que ilustra la ambición de una empresa catalana cuyo crecimiento está siendo meteórico. En el último año ha duplicado su número de empleados hasta alcanzar los 133, un 30% de ellos catalanes que estudiaron y trabajaron fuera. La compañía espera que, tras cerrar su nueva ronda de financiación, pueda volver a duplicar su plantilla durante 2027.