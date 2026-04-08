Más IA y robots: Barcelona inaugura una red única en España para experimentar con las tecnologías 5G y 6G

Barcelona acelera su conectividad al futuro. La Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) ha inaugurado este miércoles una infraestructura científica única en España que permitirá desplegar tecnologías avanzadas de 5G y poner a prueba el 6G, la próxima generación de las redes de telecomunicaciones.

La nueva red, bautizada como 6GLabNet UPC, conecta el Campus Diagonal Nord de la universidad catalana, ubicado en la ciudad condal, y el Campus del Baix Llobregat, en Castelldefels, a través de 32 kilómetros de fibra óptica que, a la práctica, se traducen en una conexión a Internet con más fiabilidad y menos latencia, crucial para la creciente automatización de cada vez más aspectos de la sociedad.

Esta infraestructura servirá principalmente como laboratorio de I+D al que empresas, universidades y centros de investigación de Catalunya podrán acudir para "diseñar, validar y optimizar soluciones basadas en redes 5G avanzadas", explican desde la UPC. Su creación es el resultado de dos proyectos desarrollados por la UPC cuyo presupuesto asciende a cuatro millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation en colaboración con la Generalitat de Catalunya y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Zona automatizada de la planta logística en Alliance Healthcare en Viladecans. / El Periódico

Tecnologías más avanzadas

De esta manera, tratará de dar respuesta al problema de muchas compañías que no sabían como testear sus tecnologías en un entorno seguro antes de decidir su despliegue comercial. Desde la óptica empresarial, el uso de esa red puede traducirse en un aumento de las soluciones industriales 4.0, la inteligencia artificial (IA), la robótica avanzada, la realidad virtual y aumentada o el llamado internet de las cosas (IOT, por sus siglas en inglés).

Noticias relacionadas

Además, 6GLabNet UPC abrirá la puerta al testeo futuro del 6G, que promete otro salto en la conectividad. Entre sus objetivos está multiplicar por diez la velocidad de transmisión de datos, reducir la latencia para que las conexiones sucedan casi en tiempo real y dotar ese proceso de mayor eficiencia. Se espera que eso abra la puerta a un mundo cada vez más interconectado.