Traducción en tiempo real con auriculares: así funciona la nueva herramienta de Google que ya incluye el catalán

La función 'Live Translate' de Google convierte tus auriculares en un traductor en tiempo real, una herramienta muy útil para cuando estás en otro país y no puedes comunicarte con los locales, pero también muy resolutiva a nivel profesional para aquellos que trabajan internacionalmente.

Esta herramienta, que empezó a funcionar en 2025 para los dispositivos Android, ya está disponible oficialmente en iOS, según han informado en un comunicado. Permite comunicarse en tiempo real a través de los auriculares, con soporte para más de 70 idiomas, facilitando así la conexión inmediata entre personas de diferentes lenguas.

¿Qué auriculares usar?

Una de sus mayores ventajas es que ya no necesitas auriculares específicos porque funciona con la mayoría de cascos Bluetooth. Además, utiliza inteligencia artificial para intentar mantener no solo el significado, sino también el tono y el contexto de la conversación para evitar malentendidos.

Para beneficiarte de los beneficios del 'Live Translate' solamente debes acceder a Google Translate desde el móvil, conectar tus auriculares y, mientras otra persona habla en otro idioma, tú escuchas la traducción directamente en tus oídos. También permite mantener conversaciones entre dos personas que hablan idiomas distintos, traduciendo en ambos sentidos.

Entre sus aplicaciones más destacadas, la traducción en directo ofrece nuevas posibilidades en el ámbito personal. Por ejemplo, permite seguir conversaciones -familiares y profesionales- en otros idiomas con total fluidez, también con algunas lenguas más locales, eliminando barreras que antes dificultaban la comprensión.

El catalán, una de las novedades

El catalán es uno de los idiomas que están disponibles en 'Live Translate', tanto para traducción de texto como de voz, aunque falta por ver si se ha incorporado al mismo nivel que otras lenguas más usadas a nivel global.

Google lanzó en noviembre Gemini 3, su modelo de inteligencia artificial más avanzado que marcó una nueva era en la comprensión multilingüe, algo que permite funcionalidades como esta.

"El modelo Flash Live 3.1, Gemini Live ofrece respuestas más rápidas que el modelo anterior y puede seguir el hilo de la conversación durante el doble de tiempo, manteniendo la coherencia del pensamiento durante sesiones de lluvia de ideas más largas", explican en su página web.

Planificar en tu lengua materna

Destaca especialmente por la incorporación inmediata del catalán, también del vasco, junto a otros 30 idiomas, como lenguas nativas para el funcionamiento del sistema, ampliando significativamente su accesibilidad y utilidad para una comunidad más diversa.

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La incorporación del catalán no solo es un avance en la diversidad lingüística, sino que también potencia el uso de la IA en contextos locales y culturales específicos, permitiendo a usuarios y desarrolladores crear, aprender y planificar en su lengua materna con gran precisión y naturalidad.