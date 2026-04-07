Un Roomba de bolsillo para hogares apretados: análisis del Mini con Base AutoEmpty

El Roomba Mini con Base AutoEmpty llega con una idea definida: reducir volumen sin renunciar a las funciones clave que han sostenido a iRobot en el segmento de los robots domésticos. La marca lo presenta como su robot más pequeño hasta la fecha, con diseño compacto, navegación ClearView LiDAR, aspirado y fregado, y base de autovaciado capaz de contener hasta 90 días de suciedad. En un momento en el que muchos modelos parecen diseñados para salones amplios y casas despejadas, este Mini se posiciona justo en el lado contrario: apartamentos, pasillos estrechos, muebles bajos y rincones complicados.

La primera virtud del modelo es también la más evidente: su tamaño. Mide 24,5 x 24,5 x 9,2 cm y pesa 2 kg, mientras que la base AutoEmpty ocupa 21,2 x 17,8 x 28,5 cm y pesa 2,03 kg. Eso significa que no solo el robot se adapta mejor a espacios reducidos, sino que la estación también consume menos presencia visual y física que una base más voluminosa. iRobot informa que la base ocupa un 33% menos de espacio que las estándar, un dato relevante para quien no quiere dedicar media esquina del pasillo a la estación de carga.

Diseño y planteamiento

En color rosa, el Roomba Mini rompe con el código visual más sobrio del pequeño electrodoméstico doméstico. No cambia la tecnología, pero sí el carácter del objeto, que deja de parecer un simple aparato auxiliar para asumir una presencia más decorativa y menos industrial. Esa lectura estética puede parecer secundaria, pero no lo es en un producto que va a convivir a la vista en casa y que, en esta versión, busca encajar mejor en entornos donde se cuida más la integración visual.

La idea de “pequeño, pero potente” tiene sentido porque el tamaño reducido no es una concesión de gama baja, sino una adaptación a una necesidad concreta. El robot está pensado para limpiar donde otros se atascan o directamente no entran, y ese enfoque se pone de manifiesto en las pruebas realizadas: bajo muebles, en esquinas estrechas y en espacios que suelen quedar fuera del alcance de robots de mayores dimensiones. No intenta ser un aspirador para todo, sino uno que resuelva mejor una funcionalidad muy específica del hogar.

Limpieza en la práctica

El sistema de limpieza combina aspirado y fregado mediante mopas desechables, con la posibilidad de alternar entre ambos modos según la tarea. Utiliza una succión intensa, cepillos especializados, un cepillo flexible y otro para bordes y esquinas, además de Carpet Boost para trabajar mejor sobre alfombras y suelos textiles.

En el fregado, la propuesta es menos clásica que la de otros robots con depósito de agua y paño reutilizable. Aquí iRobot apuesta por mopas desechables con aroma suave y captura de suciedad visible, una solución más simple en concepto y más alineada con la idea de mantenimiento bajo. A cambio, el usuario renuncia a un sistema de fregado más “manual” o más intensivo, con mayor control sobre la humedad y el tipo de presión ejercida sobre el suelo. Es un enfoque práctico, pero también más acotado.

Navegación y mapas

La navegación recae en ClearView LiDAR, una tecnología ya habitual en gamas donde la precisión importa y que, en este caso, permite mapear el espacio en menos de 10 minutos. El sistema puede crear hasta tres mapas, incluso de distintos niveles de la vivienda, y que esquiva obstáculos y detecta alfombras para evitarlas mientras friega. Esa combinación es especialmente útil en hogares pequeños, donde cualquier error de lectura puede acabar en bloqueos frecuentes o en pasadas innecesarias.

Lo más interesante es que el robot no depende obligatoriamente de la app para empezar a limpiar. Puede activarse desde Roomba Home, mediante asistentes de voz compatibles o con un botón físico en el propio robot, sin necesidad de Wi-Fi. Esa decisión lo hace más accesible para usuarios que no quieren complicarse con la configuración inicial o que prefieren una interacción más directa. También le da un punto de autonomía funcional que encaja bien con su planteamiento de robot fácil de usar.

Base AutoEmpty

La Base AutoEmpty es el elemento que termina de redondear el producto. El robot vacía automáticamente el depósito en una bolsa AllergenLock capaz de retener polvo, suciedad y alérgenos hasta 90 días, es decir, unos tres meses de uso antes de tener que vaciarla manualmente. Para quien busca reducir tareas domésticas repetitivas, este es probablemente uno de los argumentos más convincentes del modelo.

iRobot insiste en que solo habría que vaciar la bolsa unas cuatro veces al año, y esa promesa de mantenimiento reducido resulta especialmente valiosa en un robot compacto, porque evita que la facilidad de uso quede anulada por pequeñas tareas frecuentes. En la práctica, la base convierte al Roomba Mini en un aparato de “poner y olvidar” más que en uno que exija atención constante. Ese es su mayor valor funcional, más que cualquier cifra aislada de potencia o tamaño.

Qué ofrece y qué no

El modelo está claramente mejor pensado para quien vive en espacios contenidos o tiene una casa con muchos obstáculos, muebles bajos y zonas estrechas. También puede resultar interesante para hogares que ya tienen experiencia con robots aspiradores y quieren un segundo equipo más manejable o más discreto. En cambio, no parece el candidato ideal para quien busque una solución de fregado profunda, un gran depósito o una cobertura pensada para casas muy amplias.

Precio y posicionamiento

El precio en nuestro mercado es de 399 euros para el modelo Roomba Mini con Base AutoEmpty. Por ese importe, la propuesta no compite solo por precio, sino por combinación de tamaño, base de autovaciado y navegación LiDAR. En el contexto actual del mercado, esa cifra lo coloca en un punto intermedio que exige justificar bien cada euro, y aquí la justificación está en la especialización: no compra quien quiere el robot más completo, sino quien necesita el más adaptado a espacios pequeños.

Valoración

El Roomba Mini con Base AutoEmpty, hemos probado el atractivo color rosa, parece una de las apuestas sensatas de iRobot precisamente porque no intenta ser universal. Parte de una renuncia —menos tamaño— y la transforma en una ventaja clara para espacios pequeños, casas compartimentadas y hogares donde cada obstáculo cuenta (tan habituales en nuestro país). Su mejor argumento no es la espectacularidad, sino la coherencia: base automática, navegación LiDAR, doble modo de limpieza y un formato que de verdad ocupa menos.

Su planteamiento favorece la comodidad más que la versatilidad extrema. Dentro de su categoría, consigue una combinación muy equilibrada entre aspectos prácticos, diseño contenido y mantenimiento bajo. Por eso, la sensación general no es la de un producto “menor”, sino la de un robot bien pensado para un uso concreto.

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No estamos ante el Roomba más ambicioso, pero sí uno de los más inteligentes en su planteamiento: compacto, fácil de integrar y con una lógica doméstica muy bien afinada. En rosa, además, gana personalidad sin perder seriedad técnica. Un original regalo para madre, que lo merece.