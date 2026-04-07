BS5, silla ergonómica de FlexiSpot pensada para cuidar la postura sin olvidar el diseño

Cuando el teletrabajo permanente y jornadas híbridas se han instalado en el día a día, la frontera entre hogar y oficina se ha desdibujado. En cualquiera de esos escenarios, lo que no debería desdibujarse es la salud postural. Hay soluciones como la silla FlexiSpot BS5, uno de los productos más recientes del fabricante especializado en mobiliario ergonómico, se propone justamente devolverle cuerpo y sentido al acto de sentarse bien. Tiene un precio oficial de 199,99 euros (219,99 € según color), por un descuento del 8% hasta el 5 de mayo.

Diseñada desde la anatomía

El dato más curioso es que la BS5 fue concebida como la primera silla ergonómica de la firma pensada específicamente para mujeres. No es un argumento de marketing, sino un punto de partida biomecánico: su respaldo integra una curvatura adaptada a la zona lumbar femenina, más delicada en soporte y tensión. La estructura triangular genera una base sólida sobre la que se apoya una pieza lumbar flexible, capaz de adaptarse a distintas formas de columna.

En otras palabras, no obliga al cuerpo a ajustarse a la silla; es la silla la que aprende la forma del cuerpo. Esta lógica, cercana a los principios de la ergonomía progresiva, favorece la corrección postural sin rigidez y mejora la alineación cervical en tareas repetitivas frente a pantalla.

Se trata de un producto adecuado, hoy, para cualquier tipo de anatomía y necesidades específicas de usuarios.

Comodidad con sensación de “nube”

El asiento también merece atención. Fabricado con un acolchado de 11 centímetros de grosor, despliega una textura peculiar: ni blanda ni dura, recuerda —como señala la firma— a una sensación “de nube”. Esta descripción empírica tiene fundamento técnico en la inclinación en cascada del borde frontal, que reduce la presión en la cara posterior de los muslos y evita el entumecimiento típico tras varias horas de trabajo sedentario.

El tejido es transpirable y mantiene la temperatura sin acumular calor —una virtud que en ambientes domésticos cobra tanta importancia como en entornos corporativos—.

Personalización y pausa activa

La BS5 incluye una función reclinable de hasta 135°, lo que multiplica la posibilidad de pausas breves sin abandonar la postura ergonómica. El ajuste progresivo del respaldo permite microdescansos que alivian el centro lumbar y facilitan la respiración torácica. Este detalle, más que un añadido de confort, es una estrategia biomecánica inteligente: estudios de ergonomía aplicada (como los del Dr. F. Grandjean, ETH Zürich) muestran que el movimiento dentro de la jornada laboral es clave para evitar sobrecarga muscular y fatiga ocular.

Diseño, color y bienestar emocional

FlexiSpot no ha descuidado el aspecto emocional del espacio de trabajo, dentro o fuera de casa. La BS5 está disponible en diferentes colores —del sobrio gris al rosa claro, pasando por verde agua, albaricoque o morado—, guiada por una lógica de cromoterapia sutil. Cada tono dialoga con un tipo de energía visual: tranquilidad, creatividad o equilibrio. No es un gesto estético superfluo: en lugares donde se pasa más de ocho horas frente a un escritorio, el color actúa como extensión del bienestar.

El modelo puede integrarse tanto en una home office minimalista como en espacios profesionales; su combinación con maderas naturales o acabados metálicos resulta coherente y sobria.

Ergonomía accesible

Un aspecto muy notable del conjunto es su relación entre calidad ergonómica y precio. Por alrededor de 200 euros, no compite con las grandes sillas de laboratorio postural, pero sí ofrece elementos que se acercan a ese estándar. El soporte lumbar ajustado, el asiento de presión neutra y la transpirabilidad general la colocan por encima de muchas opciones de gama media. En términos de inversión saludable, funciona tanto para periodos prolongados de teletrabajo como para oficinas físicas que buscan renovar mobiliario con sentido clínico.

Valoración

La FlexiSpot BS5 no pretende ser la silla definitiva, sino una síntesis entre ciencia de la postura y comodidad del entorno. Su diseño —con trazos suaves y estructura precisa— traduce un compromiso real con el confort adaptado a la diversidad corporal. Más allá del color o del estilo, su mensaje es atractivo: la ergonomía no debe ser un lujo, sino una forma cotidiana de cuidar el cuerpo.

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Una "nube" estable que sostiene la espalda con inteligencia. La BS5 convierte el acto de sentarse en un ejercicio de equilibrio —entre diseño, salud y actitud—. Modifica la estética de un espacio de trabajo, y cambia la manera de habitarlo.