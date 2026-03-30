Reolink Solar Floodlight: una apuesta sobria por la vigilancia exterior autosuficiente

La Reolink Solar Floodlight es una cámara de seguridad exterior con foco integrado que pone el acento en la autonomía y en la instalación sin cables. El modelo combina vídeo 2K de 4 MP, focos de hasta 1.000 lúmenes, detección por IA para personas, vehículos y animales, batería de 7.800 mAh y carga solar SolarEase, una propuesta pensada para quienes necesitan vigilancia en accesos, jardines o patios sin depender de un enchufe fijo.

Control de exteriores

Estamos ante una cámara exterior sin cables que se asienta en una idea de fondo sencilla: unir en un único equipo la grabación de vídeo, la iluminación disuasoria y la alimentación solar. Reolink presenta este modelo como una cámara completamente inalámbrica, con panel integrado y batería propia, para reducir la complejidad del montaje y evitar el cableado eléctrico tradicional.

Ese planteamiento la sitúa en una categoría muy concreta dentro de la seguridad doméstica. No pretende sustituir un sistema profesional, sino cubrir necesidades habituales de vigilancia en viviendas donde interesa una solución flexible, autónoma y fácil de colocar.

Características principales

La Solar Floodlight incorpora resolución 2K de 4 MP y un campo de visión de 150 grados, dos datos que ayudan a entender su perfil. Está pensada para ofrecer una visión amplia de zonas de paso y perímetros domésticos, más orientada al contexto que al detalle extremo.

También integra focos de hasta 1.000 lúmenes, con temperatura de color regulable entre 3.000 K y 6.000 K, además de una sirena de 110 dB. La combinación de luz intensa, aviso sonoro y detección inteligente refuerza su función disuasoria.

Autonomía solar

Uno de los puntos relevantes del modelo es el sistema SolarEase, que Reolink sitúa como una evolución de su tecnología solar anterior. La marca afirma que una hora de luz solar puede alimentar la cámara para un día completo y que, con una carga total, la autonomía puede llegar hasta tres meses sin entrada solar.

La compañía también sostiene que el panel alcanza hasta un 26% de eficiencia y que sigue cargando incluso con luz débil o en sombra parcial. En la práctica, el rendimiento real dependerá de la ubicación, de la estación del año y del número de eventos detectados, pero la propuesta apunta claramente a minimizar el mantenimiento.

Imagen y detección

En el apartado de vídeo, ofrece grabación 2K y un ángulo de visión amplio, suficiente para controlar entradas, puertas o zonas exteriores abiertas. El sistema de IA distingue entre personas, animales y vehículos, una función útil para reducir alertas poco relevantes y para adaptar la reacción del foco a cada caso.

Esa lógica tiene sentido en un producto que no solo registra lo que ocurre, sino que interviene de forma visible. El ajuste automático de la iluminación ayuda a que la cámara no actúe siempre igual ante cualquier movimiento, algo que mejora el uso cotidiano.

App y control

La gestión del dispositivo se realiza desde la app de Reolink, donde es posible ver la retransmisión en directo, recibir notificaciones, ajustar la iluminación y utilizar el audio bidireccional. Es un enfoque habitual en esta gama, pero aquí resulta especialmente importante porque la experiencia depende bastante de la rapidez con la que el usuario pueda consultar y responder a una alerta.

La integración con Reolink Home Hub y Reolink NVR amplía las posibilidades de almacenamiento y gestión del sistema, con soporte para tarjeta microSD de hasta 512 GB y almacenamiento local sin suscripción, según la marca.

Instalación y uso real

La ausencia de cableado es probablemente el argumento más claro del producto. Reolink lo plantea como una cámara pensada para instalarse en espacios donde tirar un cable sería poco práctico o demasiado costoso, desde fachadas hasta patios o garajes.

Ese enfoque tiene una utilidad concreta: facilita colocar la cámara donde realmente hace falta vigilancia, no donde llega la electricidad. En ese sentido, la Solar Floodlight resuelve una barrera clásica de este tipo de dispositivos, que es la dependencia de puntos fijos de alimentación.

Lo más sólido del modelo

La principal virtud de la Solar Floodlight es que mantiene una línea coherente entre concepto y función. La energía solar no aparece como un añadido, sino como la base de todo el sistema. La cámara, el foco y la batería trabajan juntos para reducir recargas, simplificar el montaje y ofrecer una solución de seguridad exterior autosuficiente.

También destaca la combinación de iluminación, sirena e inteligencia artificial. En lugar de limitarse a grabar, el equipo intenta responder de forma visible y diferenciada según el tipo de movimiento detectado, algo que le da más sentido en uso doméstico.

Lo que conviene tener en cuenta

Como en cualquier cámara solar, el resultado dependerá mucho de la exposición real al sol. Reolink habla de carga incluso con poca luz y en sombra parcial, pero eso no elimina la importancia de elegir bien la ubicación.

También hay que situarla en su categoría real: es una cámara de consumo orientada a control de zonas exteriores, no una solución profesional de alta especialización. Dentro de ese marco, su resolución, su cobertura y su autonomía resultan excelentes.

Valoración y precio

La Reolink Solar Floodlight deja una impresión positiva por su enfoque práctico. No intenta complicar la propuesta con funciones accesorias, sino resolver de forma limpia tres necesidades muy concretas: vigilar, iluminar y funcionar sin enchufe.

Su interés está en la combinación de autonomía solar, detección por IA y foco integrado, una fórmula que tiene sentido para quienes quieren seguridad exterior sin una instalación compleja. En el contexto al que va dirigida, es un producto bien resuelto y con una idea clara detrás.

En definitiva: Una cámara-foco solar coherente, bien planteada y útil para exteriores, con buena integración entre autonomía, vigilancia y respuesta disuasoria.

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El precio del producto ronda los 100 euros.