Turtle Beach amplía catálogo de periféricos para Nintendo con el Airlite Fit y accesorios de Super Mario para Switch 2

Turtle Beach ha comunicado la disponibilidad en nuestro mercado el Airlite Fit, la evolución del auricular con cable original Airlite de PDP, diseñado específicamente para sistemas Nintendo Switch, incluyendo los modelos Switch Lite y Switch OLED. Este periférico destaca por su peso ultraligero de 228 gramos, que reduce la presión de sujeción y lo hace adecuado para jugadores de todas las edades durante sesiones de juego prolongadas. Incorpora un diseño over-ear con auriculares más grandes que versiones anteriores, almohadillas de espuma suave recubiertas en tejido jersey transpirable, altavoces de 40 mm con imanes de neodimio y respuesta de frecuencia desde 20 Hz para un audio claro, así como controles de volumen directamente en la copa del auricular.

El micrófono fijo bidireccional cuenta con cancelación de ruido y una práctica función flip-to-mute que permite silenciarlo simplemente alzándolo, facilitando la comunicación en equipo sin interrupciones. Con conexión mediante jack de 3,5 mm y un cable de 1,15 metros de longitud, el Airlite Fit obtuvo licencia oficial de Nintendo. Está disponible en colorescomo Ghost Purple, negro/blanco y azul/rojo, añadiendo un toque visual atractivo a la experiencia de juego.

Nuevos periféricos inspirados en Super Mario para Switch 2

Paralelamente, Turtle Beach ha anunciado la incorporación de tres nuevos productos a su catálogo de periféricos con licencia oficial de Nintendo, ampliando su línea inspirada en el universo de Super Mario específicamente para la Nintendo Switch 2. Este movimiento coincide con la llegada a los cines de Super Mario Galaxy, programada para el próximo 1 de abril, lo que refuerza el protagonismo de personajes icónicos como Rosalina y la tropa Koopa en el ecosistema de accesorios gaming.

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Estos mandos y accesorios temáticos se suman a opciones como el Airlite Fit, consolidando la oferta de Turtle Beach para consolas Nintendo y ofreciendo una integración total entre hardware oficial y contenido multimedia relacionado con la saga Super Mario.