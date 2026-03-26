Cómo proteger los datos: Claves de una estrategia de copia de seguridad eficaz

Con motivo del Día Mundial del Backup, que se celebra el 31 de marzo, Toshiba recuerda la importancia de mantener una política de respaldo sólida que combine almacenamiento local y soluciones en la nube. La compañía advierte de que la pérdida de datos suele evidenciarse solo cuando ya es demasiado tarde para recuperarlos.

El director senior de Desarrollo de Negocio de HDD de Toshiba Electronics Europe, Rainer W. Kaese, subraya que depender exclusivamente de la nube puede resultar arriesgado si no hay conexión a Internet. En esos casos, el disco duro externo actúa como soporte independiente y siempre disponible.

Ventajas del disco externo

Además de una destacada fiabilidad, los discos duros permiten mantener los datos bajo control, sin depender de terceros ni exponerse a usos no autorizados. De hecho, muchas empresas están retomando la inversión en centros de datos propios por cuestiones de seguridad y cumplimiento normativo.

En materia de velocidad, los discos duros externos alcanzan tasas de transferencia de hasta 1 Gbit/s a través de USB, muy por encima de los 300 Mbit/s que suele ofrecer una conexión en la nube. Este rendimiento facilita realizar copias completas de manera rápida y directa desde ordenadores o dispositivos móviles.

A nivel práctico y económico, los discos duros también ofrecen valores: requieren una única inversión inicial y no implican cuotas periódicas. Muchos incluyen software que automatiza las copias de seguridad y permite guardar tanto archivos como configuraciones del sistema.

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Sentido común

Los expertos recuerdan que ningún soporte es infalible. Un desastre físico —como un robo, un incendio o una avería— puede hacer desaparecer todos los datos almacenados en un solo dispositivo. Por ello, la recomendación más fiable pasa por combinar dos sistemas: una copia local en disco duro y otra en la nube. Este enfoque de “doble capa” garantiza una mayor protección y disponibilidad de la información crítica.