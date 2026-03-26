Adiós a Movistar Plus+ en ciertos televisores: qué debes hacer si eres cliente

Con la entrega de los premios Goya el pasado mes de febrero, Movistar Plus+, la plataforma de ‘streaming’ de la compañía telefónica Movistar, alcanzó los 3,8 millones de suscriptores.

Sin embargo, ya son muchos los clientes que hace menos de una semana reciben un aviso en sus televisores y correos electrónicos. La operadora ha empezado a alertar a sus usuarios de que su aplicación Movistar Plus+ dejará de funcionar en varios equipos tecnológicos.

La compañía telefónica ha publicado un comunicado con una lista actualizada de los dispositivos que serán compatibles, que no son pocos, y los que no.

Televisores inteligentes y otros dispositivos compatibles

Los Smart TVs (televisores inteligentes como Samsung, LG, Hisense o Android); dispositivos de 'streaming' como Amazon Fire TV Stick, Apple TV, y Android TV; móviles y tablets con la aplicación ya instalada no tendrán ningún problema para seguir disfrutando de todos sus contenidos.

Los televisores LG Smart TV y Samsung Smart TV adquiridos a partir del 2016 tampoco tendrán ningún problema. Sin embargo, Movistar especifica que en los televisores Samsung de 2012 a 2015 no podrá descargarse o reinstalar la aplicación, pero si esta ya está instalada, se podrá seguir utilizando.

Aplicación disponible

Los modelos de Google TV y Android TV adquiridos en el año 2015 y posteriores, y con la versión del sistema operativo 6.0, también tendrán disponible la aplicación.

Los dispositivos HDMI (el transmisor estándar para transmitir vídeo digital a un dispositivo) Apple TV y Amazon Fire TV no tendrán ningún problema. Para usar la aplicación a través de Chromecast sin Google TV se deberá usar un móvil o tablet.

Movistar Plus+ a través del navegador web

Si el suscriptor no cuenta con la aplicación, también podrá acceder a través de los siguientes navegadores web: versiones 128 y superiores de Chrome, versiones superiores a Windows 10, Edge, Safari, Firefox y Opera. Por lo tanto, Movistar Plus+ no será compatible con el navegador de Internet Explorer o cualquier otro de los mencionados que no tengan la última versión instalada.

En cuanto a los dispositivos móviles, las versiones superiores a Android 7 y iOS 14 (en iPhone) seguirán teniendo acceso a la plataforma. Sin embargo, la compañía telefónica ha especificado que las versiones de iOS 12 y 13 que ya tengan instalada la aplicación, podrán seguir utilizándola, aunque no contarán con futuras actualizaciones de la misma.

Los modelos P40, P40 Lite y P40 Pro de los móviles Huawei tampoco se verán afectados por este nuevo aviso. Para disfrutar de sus contenidos en todos estos dispositivos se deberá instalar la aplicación, y no se podrá acceder a través del navegador web.

Estos son unos de los muchos equipos tecnológicos que Movistar ha incluido en su lista de dispositivos compatibles con la plataforma de ‘streaming’.

Alternativas si el televisor no es compatible

Aunque la aplicación deje de funcionar en la pantalla del usuario, la suscripción a Movistar Plus+ seguirá cobrando el pago mensual. El problema reside únicamente en el aparato físico.

Por lo tanto, teniendo en cuenta los precios de televisores nuevos en el mercado, la solución más asequible y sencilla es conectar al televisor a un dispositivo externo de HDMI. Algunas de las opciones más comunes son Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast (o Google TV) o Apple TV.

Dispositivo externo de HDMI de Google Chromecast. / Bcn

Otra alternativa sería, por ejemplo, conectar mediante cable el ordenador, tablet e incluso móvil a la televisión.

Movistar sigue los pasos de Netflix

Además, es importante conocer que Netflix, la plataforma de ‘streaming’ favorita para el 44,6% de los españoles, también anunció este cambio tecnológico. De hecho, desde hace poco más de una semana, la plataforma ha dejado de funcionar tanto en televisores como en móviles que tengan más de una década de antigüedad.

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Tal y como informa Roams, una plataforma digital y asesora, el objetivo de Netflix es “dejar atrás el ‘hardware’ [sistema informático] obsoleto para poder implementar mejoras de seguridad y adoptar nuevas tecnologías”.