Dreame renueva su gama de robots aspiradores con la serie L50 por menos de 750 euros

Dreame ha presentado la serie L50, una nueva generación de robots aspiradores que actualiza su gama doméstica con dos modelos de altas prestaciones situados por debajo de los 750 euros. La familia se compone del L50s Pro Ultra, el modelo más ambicioso, y del L50 Ultra AE, que mejora al anterior L40 Ultra AE y se coloca como opción de acceso avanzado por menos de 600 euros.

El L50s Pro Ultra se orienta a viviendas con mascotas y distribuciones complejas, con una potencia de succión de 30.000 pascales y un sistema de doble cepillo pensado para reducir enredos de pelo. La firma combina un rodillo de goma con cerdas y otro de goma TPU para mejorar la recogida de suciedad en distintos tipos de suelo y contener el ruido.

Capacidades

La nueva serie incorpora un sistema de fregado que lava y desinfecta las mopas con agua a 100 grados, mediante la tecnología ThermoHub, para manchas difíciles como restos de grasa. La base incluye elementos como AceClean DryBoard y una estación PowerDock 4.0 que automatizan buena parte de las tareas de mantenimiento y reducen la intervención manual.

Dreame también refuerza la limpieza de bordes con brazos laterales flexibles y un cepillo extensible para asegurar la cobertura en esquinas y a lo largo de zócalos, así como una mopa que puede sobresalir hasta cuatro centímetros para llegar bajo camas y muebles bajos. El sistema eleva el cepillo lateral cuando friega para evitar que se humedezca y mantener la eficacia en suelos duros.

Para salvar obstáculos, el L50s Pro Ultra emplea el sistema EasyLeap, que combina las ruedas principales con unos apoyos auxiliares frontales y le permite superar desniveles de hasta cuatro centímetros, pensado para hogares con umbrales marcados o superficies irregulares.

El segundo modelo, L50 Ultra AE, toma como base el L40 Ultra AE e introduce un aumento de potencia de succión desde 19.000 hasta 28.000 pascales y eleva la temperatura de autolimpieza de la mopa de 75 a 100 grados. Añade un nuevo cepillo TriCut 3.0 diseñado para evitar enredos de pelo, adopta la solución de brazos flexibles para cubrir esquinas y actualiza la base con el sistema AceClean DryBoard.

Precios

En cuanto a precios, el L50s Pro Ultra se sitúa en 749 euros, mientras que el L50 Ultra AE se queda en 599 euros, lo que coloca a ambos modelos por debajo de la barrera de los 750 euros en el segmento de robots de altas prestaciones. La marca ofrece dos configuraciones diferenciadas en capacidad de succión y gestión de obstáculos, manteniendo una política de precios contenida.

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Ambos dispositivos ya están disponibles en la web de Dreame España con acabados en negro y blanco según modelo. Con esta serie, la compañía insiste en acercar funciones avanzadas de limpieza robótica, como la autolimpieza a alta temperatura y la mayor automatización de la base, a un rango de precios más asumible para el usuario doméstico.