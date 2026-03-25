Samsung anuncia los Galaxy A57 5G y A37 5G con avances en inteligencia artificial

Los nuevos móviles de Samsung integran la tecnología Inteligencia Alucinante en One UI 8.5, con funciones como Transcripción de voz para convertir grabaciones en texto y Selección con IA para extraer elementos de imágenes de forma intuitiva. El Borrador de objetos elimina distracciones en fotos con resultados naturales, y Circle to Search permite identificar múltiples objetos en una sola búsqueda. Además, agentes como Bixby y Gemini simplifican tareas cotidianas mediante lenguaje natural.

Mejoras en cámara y rendimiento

Ambos modelos cuentan con un sistema de triple cámara encabezado por un sensor principal de 50 MP, optimizado para condiciones de baja luz con Nightography mejorada y reconocimiento de escenas basado en IA. El Galaxy A57 5G destaca por su diseño más delgado, batería de 5.000 mAh con hasta dos días de autonomía y carga rápida al 60% en 30 minutos. Ofrecen pantallas Super AMOLED de hasta 120 Hz y certificación IP68 contra agua y polvo.

Soporte prolongado y seguridad

Samsung promete hasta seis generaciones de actualizaciones de Android y One UI, más seis años de parches de seguridad. Incluyen Knox Vault para protección hardware y funciones como Alertas de privacidad para detectar riesgos en permisos de datos.

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Disponibilidad

Los Galaxy A57 5G (en Azul oscuro, Gris, Azul Claro y Lila) y A37 5G (Verde oscuro, Gris, Lavanda y Blanco) llegarán a nuestro mercado el 10 de abril.