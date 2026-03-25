Disponibles en abril
Samsung anuncia los Galaxy A57 5G y A37 5G con avances en inteligencia artificial
La compañía presenta en Madrid los últimos modelos de su serie Galaxy A, que incorporan mejoras en rendimiento, cámara y durabilidad en el uso diario
Los nuevos móviles de Samsung integran la tecnología Inteligencia Alucinante en One UI 8.5, con funciones como Transcripción de voz para convertir grabaciones en texto y Selección con IA para extraer elementos de imágenes de forma intuitiva. El Borrador de objetos elimina distracciones en fotos con resultados naturales, y Circle to Search permite identificar múltiples objetos en una sola búsqueda. Además, agentes como Bixby y Gemini simplifican tareas cotidianas mediante lenguaje natural.
Mejoras en cámara y rendimiento
Ambos modelos cuentan con un sistema de triple cámara encabezado por un sensor principal de 50 MP, optimizado para condiciones de baja luz con Nightography mejorada y reconocimiento de escenas basado en IA. El Galaxy A57 5G destaca por su diseño más delgado, batería de 5.000 mAh con hasta dos días de autonomía y carga rápida al 60% en 30 minutos. Ofrecen pantallas Super AMOLED de hasta 120 Hz y certificación IP68 contra agua y polvo.
Soporte prolongado y seguridad
Samsung promete hasta seis generaciones de actualizaciones de Android y One UI, más seis años de parches de seguridad. Incluyen Knox Vault para protección hardware y funciones como Alertas de privacidad para detectar riesgos en permisos de datos.
Disponibilidad
Los Galaxy A57 5G (en Azul oscuro, Gris, Azul Claro y Lila) y A37 5G (Verde oscuro, Gris, Lavanda y Blanco) llegarán a nuestro mercado el 10 de abril.
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