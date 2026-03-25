De la obsolescencia al aprovechamiento: el auge discreto de los equipos reacondicionados

Hoy, en un tiempo marcado por la crisis climática, la presión sobre los recursos naturales y un encarecimiento sostenido del coste de la vida, alargar la longevidad de los dispositivos tecnológicos se ha convertido en algo más que una decisión de ahorro: es una forma de estar en el mundo. La tecnología reacondicionada, tradicionalmente asociada a la segunda mano “de batalla”, ha pasado a integrarse en una filosofía de vida que combina sostenibilidad, responsabilidad económica y rechazo al despilfarro. “No se trata solo de comprar más barato, sino de hacerlo con criterio, exigiendo procesos de revisión y garantías que aseguren el rendimiento y la seguridad de los equipos”, afirma Maribel Jarabo, Components Division Manager de Ingram Micro.

Cambio de perspectiva

La transformación del mercado europeo de dispositivos reacondicionados refleja este cambio de mirada. Según datos recogidos por Ingram Micro a partir del estudio de Context, las ventas de ordenadores reacondicionados crecieron un 7% interanual en el último trimestre de 2025, en un contexto de tensiones en la cadena de suministro que ha encarecido y ralentizado la llegada de producto nuevo. La horquilla de 200 a 300 euros concentra aproximadamente el 40% de la demanda de portátiles de segunda mano revisados, pero lo relevante es el salto del segmento de 300–400 euros, que pasa del 15% en 2024 al 23% en 2025, señal de que muchos usuarios están dispuestos a pagar algo más si eso significa acceder a equipos con mejores prestaciones y garantías.

El mercado de productos electrónicos de segunda mano en el viejo continente—que incluye reacondicionados— alcanzó en torno a 63.100 millones de dólares en 2025, con previsiones de llegar a 93.000 millones en 2034, impulsado por la búsqueda de alternativas más asequibles y por la preocupación ambiental. Este crecimiento se apoya en una regulación que empuja hacia la reutilización y el alargamiento de la vida útil de los productos, como la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) o el Plan de Acción para la Economía Circular de la Unión Europea, que ponen el foco en la reparación, la reutilización y la reducción de residuos tecnológicos.

España se ha consolidado como un mercado relativamente maduro dentro de este ecosistema, con demanda estable y canales de distribución asentados, según los datos de Context citados por Ingram Micro. Aunque otros países, como Reino Unido, registran crecimientos más acelerados, España combina un tejido de distribuidores profesionalizados con un consumidor cada vez más atento al impacto ambiental de sus compras y a la protección de su bolsillo. “Muchas empresas y particulares están descubriendo que sus necesidades tecnológicas pueden cubrirse de forma adecuada con equipos reacondicionados que respondan de forma realista a sus exigencias”, explica Jarabo.

La huella ecológica como argumento central

La cuestión medioambiental se ha convertido en uno de los principales motores del auge del reacondicionado. Fabricar un dispositivo nuevo implica extraer materias primas, procesarlas, transportar componentes y ensamblarlos en cadenas de producción intensivas en energía; cada eslabón deja un rastro de emisiones y consumo de recursos difícil de justificar si el aparato se sustituye en apenas unos años. El European Environmental Bureau ha cuantificado que extender la vida útil de los dispositivos electrónicos en Europa puede reducir de forma significativa las emisiones de CO₂ vinculadas al sector, al disminuir la necesidad de producir equipos nuevos y la presión sobre las materias primas críticas.

En la misma línea, estudios recientes de plataformas especializadas como Back Market estiman que la compra de dispositivos renovados con garantía puede reducir hasta en un 80% la huella de carbono respecto a un producto nuevo equivalente. Ese ahorro proviene, sobre todo, de evitar la etapa de fabricación, que concentra buena parte del impacto ambiental de un smartphone, una tableta o un portátil, y de optimizar el uso de un hardware que todavía tiene recorrido. “Extender la vida útil de los dispositivos electrónicos en Europa podría reducir de forma significativa las emisiones de CO₂ y el consumo de recursos naturales”, subraya Jarabo, alineándose con las conclusiones del European Environmental Bureau. Esta lógica encaja con el discurso de una generación que cuestiona la cultura de la obsolescencia programada y el reemplazo constante, y que entiende el consumo como un espacio donde ejercer coherencia con sus valores.

La apuesta por equipos reacondicionados dialoga también con la economía del “menos pero mejor”: menos dispositivos producidos, mejor aprovechamiento de los existentes, menos residuos electrónicos, mejor alineados con los objetivos climáticos. Ese enfoque se refleja en campañas europeas que animan a alargar la vida de los smartphones al menos hasta los cinco años, lo que permitiría reducir de forma apreciable las emisiones asociadas a la renovación frecuente. En ese contexto, el reacondicionado con garantías aparece como una pieza clave para dar continuidad a los dispositivos sin renunciar a estándares de calidad, seguridad y actualización razonables.

Consumo consciente y presión sobre el bolsillo

La dimensión económica de los equipos reacondicionados es evidente, pero va más allá del mero “chollo”. Con la inflación impactando en la cesta de la compra y los salarios avanzando a un ritmo más lento, el desembolso de cientos o miles de euros en un dispositivo nuevo resulta cada vez más difícil de asumir para muchos hogares. En este contexto, recurrir a un portátil, un sobremesa o una tableta reacondicionados con garantía permite acceder a prestaciones suficientes para estudiar, teletrabajar o gestionar un negocio, a un coste contenido.

Los datos recogidos por Ingram Micro a partir de Context muestran que la franja de precios de 200 a 300 euros concentra el núcleo fuerte de la demanda en portátiles reacondicionados, lo que apunta a un perfil de usuario que busca equipos funcionales para tareas cotidianas, sin necesidad de estar a la última generación. El crecimiento del segmento de 300–400 euros, en cambio, apunta a usos más exigentes —como edición de contenidos, software profesional o multitarea intensiva— en los que se prioriza un procesador más potente, más memoria o mejores pantallas, asumiendo un precio algo más elevado pero aún por debajo del producto nuevo.

Esta lógica encaja con una filosofía de consumo que reivindica la suficiencia frente al exceso: adquirir la tecnología que se necesita, no la que marca el último lanzamiento. Muchas personas jóvenes, familias y pequeñas empresas han interiorizado que no es imprescindible renovar el portátil o el móvil en cada ciclo de marketing, y que tiene más sentido invertir en equipos que cumplan su función durante más tiempo, aunque provengan de un ciclo anterior y hayan sido revisados. Al optar por el reacondicionado, el usuario no solo reduce gasto, sino que envía una señal al mercado sobre la demanda de productos duraderos y reparables.

Reacondicionado no es sinónimo de “simplemente usado”

El auge del mercado de segunda mano trae consigo una cuestión clave: no todo lo que se vende como usado puede considerarse reacondicionado en sentido estricto. Es de importancia diferenciar entre el dispositivo que ha cambiado de manos sin apenas intervención técnica, y aquel que ha pasado por un proceso sistemático de diagnóstico, reparación, limpieza, borrado de datos y certificación. “La diferencia radica en el proceso: mientras que un dispositivo usado puede venderse sin apenas intervención, el reacondicionado debe haber pasado por una revisión técnica exhaustiva”, precisa Jarabo. Esta distinción, que puede parecer técnica, tiene consecuencias directas en la experiencia de uso y en la seguridad del equipo.

En el caso de los equipos conectados —routers, cámaras de vigilancia, dispositivos para el hogar inteligente—, la falta de trazabilidad y de restauración adecuada puede traducirse en riesgos relevantes de ciberseguridad. La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) ha alertado de que los dispositivos que no se han restaurado correctamente pueden mantener configuraciones previas, credenciales activas o incluso firmware manipulado, convirtiéndose en puertas de entrada para ataques. “En equipos conectados, desconocer el historial del producto puede tener implicaciones relevantes en materia de ciberseguridad”, advierte la responsable de Ingram Micro. En un contexto en el que la digitalización del hogar y del trabajo se ha acelerado, estos riesgos invisibles para el usuario medio adquieren una importancia evidente.

En el plano puramente técnico, hay componentes que requieren una atención especial. La batería es probablemente la pieza más delicada en portátiles y tabletas: su degradación es inevitable y puede traducirse en una autonomía muy reducida o, en casos extremos, en problemas de seguridad si se recurre a baterías no certificadas. Aunque el recambio no suele ser prohibitivo, acudir a servicios no oficiales o a componentes de baja calidad puede salir caro a medio plazo, tanto en rendimiento como en seguridad. En dispositivos donde la batería no es fácilmente reemplazable, como ocurre con muchas tabletas, la antigüedad del equipo se vuelve un factor determinante: llega un punto en el que el ahorro inicial deja de compensar frente a alternativas más recientes.

El almacenamiento también tiene su propia letra pequeña. Discos duros y unidades SSD están sometidos a ciclos de lectura y escritura que acaban pasando factura, aunque el desgaste no sea visible desde fuera para el comprador. Sin herramientas de diagnóstico ni garantías claras, aumenta el riesgo de fallos prematuros y pérdida de datos, lo que subraya la importancia de recurrir a canales profesionalizados que ofrezcan certificación, revisiones técnicas y cobertura posventa. Para Ingram Micro, el núcleo de la confianza en el reacondicionado está precisamente en ese proceso: saber que el equipo ha sido revisado, que se ha borrado la información anterior y que existe un respaldo en caso de incidencia.

Una opción alineada con una nueva forma de vivir

La normalización del reacondicionado con garantía encaja con una generación que cuestiona los relatos clásicos del progreso ligados al consumo ilimitado. Frente al modelo que asocia éxito con estrenar, se extiende una ética cotidiana que prioriza el impacto social y ambiental de cada compra, la responsabilidad con los recursos y la búsqueda de equilibrio entre necesidades reales y capacidad económica. Apostar por un portátil o un sobremesa reacondicionado no es, en este marco, un gesto marginal, sino una decisión coherente con una forma de entender la tecnología como herramienta, no como fin en sí misma.

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El mercado de dispositivos renovados vive una fase de consolidación y madurez, impulsada por factores económicos, regulatorios y ambientales que van más allá de la moda pasajera. La clave no está en que el producto tenga una segunda vida, sino en conocer cómo ha sido tratado antes de llegar al usuario final: transparencia, certificación y garantías marcan la diferencia entre una compra acertada y una experiencia frustrante. En un tiempo en el que la tecnología atraviesa todas las capas de la vida cotidiana, elegir equipos reacondicionados puede ser, al mismo tiempo, una decisión racional de consumo y un gesto coherente con la filosofía de vida que muchos ciudadanos quieren practicar.