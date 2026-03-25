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Huawei presenta los FreeBuds Pro 5, con avances en cancelación de ruido y audio sin pérdidas

La nueva serie insignia incorpora un sistema de doble driver y tecnología de IA para mejorar el sonido, la supresión de ruidos y la claridad en llamadas, en un catálogo que abarca diseños para distintos usos

Huawei FreeBuds Pro 5

Huawei FreeBuds Pro 5

Pilar Enériz

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Barcelona
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Huawei ha lanzado los FreeBuds Pro 5, que elevan las prestaciones de su gama alta de auriculares inalámbricos mediante un sistema acústico de doble driver y la primera cancelación de ruido con IA de doble motor del sector. El modelo se integra en un ecosistema que incluye series como FreeBuds Pro, FreeBuds, FreeClip y FreeArc, cada una adaptada a perfiles específicos de usuarios, desde profesionales hasta deportistas.

La compañía, que ha conseguido un excelente posicionamiento en auriculares TWS (entre las cinco primeras marcas mundiales) registró envíos de 1,73 millones de unidades en el primer trimestre de 2025, con un crecimiento del 60% interanual. Este catálogo responde a diversas necesidades: los FreeBuds Pro concentran avances en acústica y cancelación de ruido; los FreeBuds equilibran comodidad y rendimiento diario; los FreeBuds i priorizan cancelación, sonido y llamadas a precio accesible; los FreeClip usan un diseño en C open-ear para entornos conscientes; y los FreeArc aseguran fijación en actividades deportivas.

Innovaciones técnicas clave

Los FreeBuds Pro 5 transmiten audio sin pérdidas a 2,3 Mbps con el códec L2HC 4.0 y certificación Hi-Res Audio Wireless para 48 kHz/24 bits. Incorporan un driver dual de imanes ultra lineal para graves hasta 10 Hz y un driver planar micro ultrafino para agudos hasta 48 kHz, con cuatro perfiles de sonido personalizables.

La cancelación de ruido usa ambos drivers como motores activos, controlados por un modelo MIMO AI Sensing que mejora el rendimiento un 220% respecto a la generación anterior, con funciones como Conversation Awareness.

En llamadas, un sistema de tres micrófonos más uno de conducción ósea mantiene claridad hasta 100 dB de ruido ambiental o viento de 10 m/s. El diseño Star Oval es ergonómico, con certificación IP57 contra polvo y agua, y colores Black, White, Sand y Blue.

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Disponibilidad y precio

Los auriculares están a la venta por 199 euros, con opción a 179 euros usando el código AES30FBPRO5, que incluye un año de Huawei Care para reemplazo de auricular con 50% de descuento en caso de pérdida o daño accidental.

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