El FiiO DM15 R2R, reproductor de CD audiófilo portátil, llega a España con potencia de sobremesa

El FiiO DM15 R2R representa la llegada a España de un reproductor de CD portátil que responde al creciente interés por el formato físico en un panorama dominado por el streaming. Este dispositivo mantiene el ritual básico del Discman —insertar el disco, cerrar la tapa y activar la reproducción—, pero lo enriquece con capacidades de DAC USB y transmisor Bluetooth que lo convierten en una fuente versátil para distintos contextos de escucha. Disponible desde ya en Zococity.es y distribuidores especializados por 280 euros.

Construcción sólida y manejo intuitivo

El diseño exterior del FiiO DM15 R2R adopta un chasis de aluminio anodizado que mide aproximadamente 138 x 128 x 32 mm, con un peso total de 471,5 gramos que equilibra portabilidad y estabilidad sobre una mesa. La tapa superior se eleva mediante un botón lateral para exponer la bandeja del CD, un mecanismo que protege el láser de lectura y evita aperturas accidentales durante el transporte. Los controles táctiles y físicos se distribuyen en la parte frontal y superior: botones dedicados gestionan avance rápido, pausa, salto de pista y volumen, mientras que una rueda multifunción permite navegar por menús y confirmar selecciones.

La pantalla LCD de 2,4 pulgadas muestra metadatos del disco, tiempo transcurrido, modo de operación activo y estado de la batería con claridad, incluso en condiciones de luz ambiental moderada. El conjunto resiste vibraciones leves gracias a amortiguadores internos en la mecánica de lectura, lo que facilita su uso en trayectos cortos o desplazamientos en vehículo. La batería integrada de 4700 mAh proporciona siete horas de reproducción continua de CD a volumen medio y once horas en modo DAC USB, con un ciclo de carga completo en dos horas y media a través del puerto USB-C de 20 W. Un indicador LED multicolor advierte del nivel restante, y el modo de ahorro activa el apagado automático tras periodos de inactividad.

Conversión digital con arquitectura R2R

El corazón del DM15 R2R es un DAC R2R totalmente diferencial de 24 bits diseñado por FiiO, compuesto por 192 resistencias discretas distribuidas en 48 por canal. Esta configuración genera dos señales complementarias por canal para cancelar ruido y distorsión, resultando en una conversión que mantiene la linealidad desde bajas hasta altas frecuencias de muestreo. Soporta PCM hasta 384 kHz/32 bits y DSD256 vía USB, con un rango dinámico superior a 120 dB y distorsión armónica total más ruido por debajo de 0,0004% en pruebas de laboratorio facilitadas por la marca.

La etapa de amplificación independiente opera en dos perfiles: modo portátil, que prioriza eficiencia energética, y modo desktop, que desbloquea la máxima potencia. En salida balanceada de 4,4 mm, entrega 1150 mW + 1150 mW a 32 ohmios en desktop, con capacidad para manejar auriculares de hasta 300 ohmios sin pérdida de control. La salida simple de 3,5 mm alcanza más de 300 mW por canal a la misma impedancia en modo portátil, adecuada para in-ear monitors y cascos de impedancia baja a media. Salidas de línea RCA, coaxial S/PDIF y óptica TOSLINK permiten conectar a sistemas externos, con niveles ajustables para evitar sobrecargas en amplificadores sensibles.

Cuatro modos para distintos escenarios

El DM15 R2R se configura como un dispositivo 4 en 1 que adapta su función al contexto. En modo reproductor de CD, lee discos estándar de 12 cm con soporte para pistas de audio, MP3 y WAV grabados, reproduciendo directamente por las salidas de auriculares o línea. Durante la lectura, permite extraer el contenido a archivos WAV vía USB conectado a un ordenador, procesando pista a pista sin pausar la escucha.

El modo DAC USB transforma el aparato en una interfaz de audio externa para PC, Mac o dispositivos móviles Android/iOS, decodificando señales digitales de alta resolución con drivers ASIO nativos para Windows. Como transmisor Bluetooth, utiliza el chip Qualcomm QCC3095 con versión 5.4 para enviar audio del CD o USB a receptores compatibles, soportando códecs SBC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive y aptX LL con un alcance efectivo de 10 metros en línea de visión. El emparejamiento se completa en segundos, y el dispositivo recuerda hasta ocho dispositivos previos. El modo de línea óptica/coaxial actúa como transporte puro, ideal para DACs externos de mayor refinamiento.

La transición entre modos, según las pruebas realizadas, requiere menos de tres segundos, con reinicio automático del estado previo al volver al CD. Esto permite, por ejemplo, reproducir un disco mientras se transmite por Bluetooth o se extrae digitalmente, maximizando la utilidad en sesiones mixtas.

Personalización sonora y conectividad

El sistema de ecualización denomina “Global BASS + EQ” y ofrece 24 preajustes fijos —como rock, jazz, clásico o vocal— que modifican la curva de frecuencia en bandas de 62 Hz a 16 kHz, con un margen de ±12 dB por banda. Estos se combinan con un control independiente de graves que añade hasta 12 dB por debajo de 100 Hz, activable para géneros con bajo prominente. Los ajustes se aplican en tiempo real sin latencia audible y se almacenan por modo de salida.

La conectividad incluye un puerto USB-C multifunción para carga, DAC, ripping y almacenamiento masivo —con soporte para unidades de hasta 2 TB en FAT32—, junto a entradas óptica/coaxial para usar como DAC puro. No incorpora ranura microSD ni Wi-Fi, priorizando operaciones offline estables. El firmware actualizable vía USB asegura compatibilidad futura con nuevos códecs o correcciones menores.

Integración en el panorama actual del CD

El lanzamiento del DM15 R2R coincide con un mercado donde el CD mantiene ventas estables en reediciones de catálogos clásicos, cajas recopilatorias y novedades independientes, especialmente en Japón y Europa. Plataformas de segunda mano facilitan acceso a discos descatalogados a precios bajos, y el formato ofrece ausencia de suscripción, portabilidad superior al vinilo y calidad sin compresión variable. El DM15 R2R encaja en este nicho al ofrecer mecánica fiable —con tasa de error de lectura inferior a 1 por 1.000 discos según datos internos de FiiO— y salidas digitales que preservan la integridad del bit-perfect.

En España, su disponibilidad inmediata vía Zococity.es posiciona al dispositivo como alternativa a reproductores genéricos de gama baja o sistemas de sobremesa voluminosos, con un precio que refleja el desarrollo del DAC R2R y la amplificación dedicada.

Valoración

El FiiO DM15 R2R destaca como reproductor de CD portátil que consolida el formato físico en un ecosistema digital sin concesiones técnicas. Su DAC R2R de 24 bits con 192 resistencias, potencia balanceada de 1150 mW a 32 ohmios y modos DAC USB/Bluetooth 5.4 con códecs avanzados permiten reproducir discos, convertir señales y transmitir inalámbricamente con datos objetivos de rendimiento.

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La batería de 4700 mAh con once horas en DAC y siete en CD, construcción de 471,5 gramos con controles intuitivos y ecualización de 24 preajustes cubren usos desde movilidad hasta escritorio, con salidas versátiles para auriculares, línea y digitales. A 279,99 euros, su especificaciones verificadas y experiencia de FiiO en audio portátil lo convierten en opción precisa para coleccionistas o usuarios que integran CDs en rutinas actuales, manteniendo la esencia tangible del medio con herramientas contemporáneas fiables.